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ÖSYM duyurdu! 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 11:29 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak.

ÖSYM duyurdu! 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecek. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

KAYNAK:AA

ÖSYM Başkanı kılavuzu paylaştı... ÖSYM 12 bin sağlık personeli alımı 2020 kılavuzu! ÖSYM 12 bin sağlık personeli tercih ekranı!ÖSYM Başkanı kılavuzu paylaştı... ÖSYM 12 bin sağlık personeli alımı 2020 kılavuzu! ÖSYM 12 bin sağlık personeli tercih ekranı!


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