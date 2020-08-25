OYAK, Milangaz'ı bünyesine kattı

Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Türkiye'nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden Milangaz'ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık 1 senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrini tamamladı. 60 yıldır, Türkiye'nin 81 ilinde ve 950'yi aşkın ilçesinde otogaz, tüp gaz, dökmegaz ve toptan segmentlerinde faaliyet gösteren Milangaz; OYAK çatısı altında 5 deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550'den fazla otogaz bayii ve 1.200'e yakın tüp gaz bayiinin yanı sıra, güçlü kara ve deniz filosu ile hizmet vermeye devam edecek.

OYAK, bu yılın başında TOTAL ve M Oil'i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alarak, pazarın beşinci büyük oyuncusu olmuştu. Yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön vermek amacıyla akaryakıt şirketlerini Güzel Enerji çatısı altında konsolide eden OYAK, “yeni açılımlarla büyüyeceği ve karlılığını sürdürülebilir kılacağı sektörlere yatırım politikası” doğrultusunda, Milangaz'ı da satın alarak enerji sektöründeki stratejik sac ayağını tamamladı.