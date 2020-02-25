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OYAK, TOTAL için başvuruyu yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptığını duyurdu.

OYAK, TOTAL için başvuruyu yaptı

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil’in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve oluşturduğu katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir. Üyelerine ayrıcalıklı ve avantajı hizmet sunma vizyonuyla hareket eden OYAK, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye, ülkemizin büyüme ve istihdam oluşturma hedeflerine ortak olmaya devam edecektir."

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
TOTAL Oil Türkiye, oyak,

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