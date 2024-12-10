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Özel okul fiyatları dudak uçuklattı! Ücretleri duyan şaşıp kalıyor... En sonunda '300 bin lira cebimde kaldı' deyip çocuğunu devlet okuluna yazdırdı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 11:59
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Çocuklu ailelerin en büyük masraf kalemi eğitim masrafları. Çocuğunu özel okula göndermek isteyen velilerin yıllık olarak en az 300 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Dağ gibi büyüyen masrafların altında ezilen aileler ise ortalama bir özel okulun istediği fiyatlara isyan etmeye başladı.

Özel okul fiyatları dudak uçuklattı! Ücretleri duyan şaşıp kalıyor... En sonunda '300 bin lira cebimde kaldı' deyip çocuğunu devlet okuluna yazdırdı

Eğitim masrafları arttıkça arttı! Çocuğunu özel okula göndermeyi tercih eden aileler artan fiyatlar karşısında sitem etmeye başladı. Ortalama bir özel okulun ücreti bile 300 bin ile 400 bin lira arasından başlaması velilerin özel okula olan ilgisini azaltmaya başladı.

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Türkçe, matematik, hayat bilgisi gibi derslerin yanı sıra sosyal aktivetelerle velilerin dikkatini çeken özel okullar, öğrencilerin sosyal becerilerine de yönelmesinden dolayı velilerin harcama kaleminde ilk sıraya yazdığı bir noktada duruyor. Sınıf kontenjanlarının az olması, öğrencilerle birebir ilgilenilmesi gibi birçok avantajı olsa da kitap ve yemek ücretlerinin fahiş fiyata yaklaşması velilerin belini de bükmeye başladı.

"CEBİMDE 300 BİN LİRA KALDI"

Sosyal medya hesabından çocuğunu özel okuldan alarak devlet okuluna göndermeye başlayan bir veli aradaki farkları sıraladı. İlkokul 2'ye giden çocuğunu devlet okuluna veren veli, 300 bin lirasının cebinde kaldığın belirterek aradaki farkları şu şekilde sıraladı:

su sebili

2 ÇOCUK İÇİN 860 BİN TL VERDİ

Okul ücretlerinin 1 sene öncesinden alındığını belirte bir veli ise, iki çocuğunu özel okula verdiğini belirterek kitap ücretleri ile beraber toplamda 860 bin lira verdiğini belirtti. Veli, "Okul öncesi fiyatı bu arada. 2027' de ilkokula başlayacaklar. Ayrıca parayı 1 sene önceden alıyorlar" sözlerini kullandı.

GEÇEN SENEYE GÖRE FİYATI 3 KAT ARTTI

İlkokula başlayacak çocuğunu özel okula veren bir veli ise, kolejin geçen seneki fiyatının 87 bin lirayken fiyatın 3 kattan fazla arttığını söyleyerek şu anda 265 bin lira istendiğini belirtti.

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HER ÖĞRENCİ İÇİN 1 AYLIK ASGARİ ÜCRET

Çocuğunu 200 bin liraya kreşe veren bir veli ise, "Basit bir kreşe yıllık 200 bin tl veriyoruz. Bir başka sıradan bir okulla görüştüğümüzde 'biz aylık bir asgari ücret alıyoruz her öğrenci için' demişti" sözlerini kullandı.

Kırtasiye paralarının da çok fazla arttığını belirten veliler, "Bu yıl 3 yaşındaki çocuğumu kreşe aylık 15 bin ve 30 bin kırtasiye parasıyla verdim. Anladığım kadarıyla fiyatlar seneye 2 katına çıkacak. Ama bizim gelirimiz o kadar artmayacak" sözlerini kullandı.

Özel okulların üç bölüme ayrıldığını belirten bir veli ise okulların nasıl fiyatlandığını şu sözlerle anlattı:

fiyatlar nasıl arttı

Velilerin özel okul ücretleri ile ilgili paylaşımları şu şekilde:

fiyatkar

işsiz kalmak

yemke ücret

Anahtar Kelimeler:
özel okul özel okul fiyatları
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