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Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB özür grubu (eş durumu) atama sonuçları sorgulama

18.01.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özür grubu atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Özür grubu atama başvuruları 2 Ocak ve 6 Ocak tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Açıklanan sonuçlar ile Yarıyıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleştirilecek. Peki, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB özür grubu (eş durumu) atama sonuçları sorgulama

Özür grubu yer değiştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamada özür grubu atama sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Özür grubu atama sonuçları 18 Ocak tarihinde açıklanacak. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
özür-grubu
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

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