FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PancakeSwap'ın (CAKE) işlem sayısı Ethereum'u geçti! Cardano'dan eğitim atağı! İşte kripto piyasasında son gelişmeler

PancakeSwap'ın (CAKE) işlem sayısı Ethereum'u geçti! Cardano'dan eğitim atağı! İşte kripto piyasasında son gelişmeler

04.05.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yükseldiği 59,000 dolar sınırından, piyasalara gelen genel satışların etkisiyle 55,000 dolar düzeyine gerilerken, Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından Ethereum'un haftalık yükselişi yüzde 30'u aştı.

PancakeSwap'ın (CAKE) işlem sayısı Ethereum'u geçti! Cardano'dan eğitim atağı! İşte kripto piyasasında son gelişmeler

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 47'in de altına inerken, Ethereum'un payı da yüzde 17'ye yaklaştı.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 81 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, Bitcoin dahil beş birim düşenler arasındaydı.

BITCOIN GERİLEDİ ETHEREUM YÜKSELİŞTE

Son 24 saat içinde 54,982.63 ve 58,973.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.00 düşüşle 55,671.79 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.99 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 44 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 40.36 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.47 artışla 3,286.18 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.65 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 377 milyar dolara yükseldi.

BINANCE COIN'İN HACMİ ARTTI

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 645.79 dolara yükselilerken, haftalık kazancı yüzde 21.85 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 98.97 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 227.97 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 9,546 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 46.7'sini Bitcoin, yüzde 16.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 185 milyar dolar düzeyindeydi.

Resmi Gazetede Cumartesi günü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Değişiklik ile, kripto varlık servis sağlayıcıları, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek ile sorumlu kuruluşlar arasına eklenerek yükümlülük kapsamına alındı.

Yapılan değişiklikle hali hazırda bankalar, spor kulüpleri, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları gibi suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını engellemekle yükümlü kuruluşlar arasına "kripto varlık servis sağlayıcıları" da eklendi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Visa'nın CEO'su Alfred Kelly, Bitcoin'i dijital altın olarak gördüklerini ve kriptoyu birçok yönden sistemlerine entegre etmeye çalışacaklarını söyledi. Kelly, Visa'nın kripto para birimlerini altyapılarına entegre etme açısından bakacağı girişim türleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

"Potansiyel planlar arasında, dünya çapındaki tüm Visa kartlarında doğrudan kripto para birimi satın alımlarını, Visa üye işyeri kontrol noktalarında kripto para birimi dönüştürme sistemlerini ve finans kurumlarının USDC gibi sabit paralarla kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirmesine izin vermeyi içerdiğini açıkladı.

"Risk sermayesi devi Andreessen Horowitz'in büyüyen kripto ekosistemine yönelik yeni bir milyar dolarlık fon kurmayı planladığı bildiriliyor. Londra merkezli haber kuruluşu Financial Times, yeni fonun kripto para birimlerine ve kripto girişimlerine yatırım yapmak için 800 milyon ila 1 milyar dolar arasında para toplamayı hedeflediğini söylüyor. Silikon Vadisi merkezli şirket, Union Square ile birlikte kripto borsasının en büyük iki dış yatırımcısından biridir.

BITCOIN HESAPLARI 13 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

"E-ticaret devinin şirketi için Bitcoin'den bir miktar pay aldığı söylentisi kripto para piyasasında konuşuluyor. Şirketin resmi kaynakları söylentilere şimdilik sessiz kalıyor. CNBC'den Ran Neuner, söylentilerin doğru olduğunu ima eden bir tweet attı. Buna karşılık şirket 13 Mayıs 2021 Perşembe günü, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağını açıkladı ve bu açıklamada Bitcoin alınıp alınmadığının kesin sonucu belli olacak.

CAKE'İN HACMİ GENİŞLEDİ

"PancakeSwap'te (CAKE) 24 saatlik işlem sayısı 1,733 milyona ulaştı. Bu miktar aynı dönemde 1.427 milyon işlem sayısı olan Ethereum’u geride bıraktı. PancakeSwap'de kilitlenen toplam değer 10 Milyar $ civarında dolaşmaya devam ediyor. CAKE, Ekim ayından bu yana 80 kat artarak 40 $ değerine ulaştı.

ADA'DAN EĞİTİM ATAĞI

"Cardano, ülkenin eğitim sistemi yönetimini kolaylaştırmak adına platformun blokzincirini kullanmak için Etiyopya hükümeti ile ortaklığını doğruladı. Cardano'nun ana şirketi IOHK'ya göre, anlaşma yaklaşık beş milyon ortaokul öğrencisi ve 700.000 öğretmeni hedefliyor. Sistem ayrıca öğrencilere hileli üniversiteye giriş ve iş başvurularını azaltmaya çalışan blok zinciri tarafından doğrulanmış dijital nitelikler sunacak. Ayrıca, işverenler üçüncü şahıslara güvenmeksizin tüm öğrenci notlarını doğrulayabilecekler." (Grafik)

e55e18bbed5d1d32b7705bcaee1dd7e5

60913a86b09ff90a7ac87b37f75b5fed

Ethereum tahvil açıklamasından sonra artışa devam ediyorEthereum tahvil açıklamasından sonra artışa devam ediyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Altın fiyatlarında günün ilk rakamlarıAltın fiyatlarında günün ilk rakamları
İşte bankaların çalışma saatleriİşte bankaların çalışma saatleri
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dünyanın büyük zenginleri paranın da yönetimini eline geçirmek adına kriptolara destek veriyorlar. Merkez bankalarına, majör para birimleri ve emtiaya karşı yürütülen bir savaş gibi düşünmeli. Yüzlerce yıllık sistemin tahtını devirmeye çalışırlarken rüzgarı arkasına alan üç beş kişi de yoktan köşeyi dönüyor, ama fırtınalı denizler kimsenin gözünün yaşına bakmaz!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

İşlem sayısı Ethereum'u geçti!

İşlem sayısı Ethereum'u geçti!

Hane başı 1100 TL başvuru şartları nedir?

Hane başı 1100 TL başvuru şartları nedir?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.