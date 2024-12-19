FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Papara'da görev devri yaşanıyor! 1 Şubat itibarıyla CEO'su değişiyor

Papara'da görev devri yaşanıyor! 1 Şubat itibarıyla CEO'su değişiyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 16:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde başarıları ile dikkat çeken finansal teknoloji şirketi Papara'nın yönetim kademesinde önemli bir değişikliğe gidiliyor. 2022-2024 yılları arasında CEO'luk görevini yerine getiren Emre Kenci, görevini Papara’nın kurucusu Ahmed F. Karslı’ya devrediyor.

Papara'da görev devri yaşanıyor! 1 Şubat itibarıyla CEO'su değişiyor

Finansal teknoloji şirketi Papara'nın yönetim kademesinde görev devri yaşanıyor. 2022-2024 yıllarında Papara’nın CEO’luk görevini yürüterek şirketin kaydettiği gelişime ve büyümeye liderlik eden Emre Kenci'nin yerine Papara’nın kurucusu Ahmed F. Karslı geliyor.

1 ŞUBAT İTİBARIYLA LİDERLİK EDECEK

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, 1 Şubat 2025 itibarıyla CEO olarak Papara’nın bölgesel liderlik hedefleri doğrultusundaki yatırımlarına ve Papara’nın Türkiye’de planladığı halka arza liderlik edecek.

image

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK

Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, küresel pazarlarda büyüme vizyonunu güçlendirecek stratejik bir adım atarak yeni bir döneme giriyor. Şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı, CEO’luk görevini üstlenirken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecek.

Yeni dönemde Emre Kenci, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kullanıcı odaklı yaklaşımı, ürün ve teknoloji geliştirme konusundaki vizyonuyla Papara’nın büyüme yolculuğuna yön vermeye devam edecek.

thumbs_b_c_01da88891484644e6cebe5d10f1f85bf

21 MİLYON KULLANICISI VAR

2015 yılında herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal hizmetler sunma vizyonuyla kurulan Papara, bugün 21 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye’de finansal teknoloji sektöründeki liderliğini koruyor. Küresel pazarlara yaptığı yatırımlarla yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırlanan Papara’nın lider kadrosundaki bu bayrak değişimi, şirketin bu yatırımlarını stratejik olarak yönetmeye odaklanıyor.

1 Şubat 2025 itibarıyla CEO görevini üstlenmesiyle birlikte yeni dönemde Papara’nın Türkiye’de planladığı halka arza da liderlik edecek olan Ahmed F. Karslı, şu cümleleri kurdu:

“Papara, bugüne kadar büyük başarılara imza attı. Şimdi önümüzde daha da büyük hedefler var. Papara’nın teknolojisini, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerini, bölgesel lider olma hedefiyle daha geniş coğrafyalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu dönemde güçlü ekibimizle birlikte hem yerel hem de küresel pazarda çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz.”

Ayrıca Karslı, Emre Kenci’ye CEO’luk döneminde imza attığı global iş birlikleri ve başarıyla yönetilen şirket satın almaları için teşekkür ederek, yeni hedeflere birlikte koşmaya devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
papara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Mynet Özel| Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası!

Mynet Özel| Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası!

TÜRK-İŞ asgari ücret talebini bugün açıklıyor! Saat verdiler

TÜRK-İŞ asgari ücret talebini bugün açıklıyor! Saat verdiler

Park kavgası yüzünden infaz etti! O anlar kamerada

Park kavgası yüzünden infaz etti! O anlar kamerada

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

Asgari ücrette en kuvvetli ihtimal: 23 bin TL!

Asgari ücrette en kuvvetli ihtimal: 23 bin TL!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.