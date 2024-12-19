Papara'da görev devri yaşanıyor! 1 Şubat itibarıyla CEO'su değişiyor

Finansal teknoloji şirketi Papara'nın yönetim kademesinde görev devri yaşanıyor. 2022-2024 yıllarında Papara’nın CEO’luk görevini yürüterek şirketin kaydettiği gelişime ve büyümeye liderlik eden Emre Kenci'nin yerine Papara’nın kurucusu Ahmed F. Karslı geliyor.

1 ŞUBAT İTİBARIYLA LİDERLİK EDECEK

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, 1 Şubat 2025 itibarıyla CEO olarak Papara’nın bölgesel liderlik hedefleri doğrultusundaki yatırımlarına ve Papara’nın Türkiye’de planladığı halka arza liderlik edecek.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK

Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, küresel pazarlarda büyüme vizyonunu güçlendirecek stratejik bir adım atarak yeni bir döneme giriyor. Şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı, CEO’luk görevini üstlenirken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecek.

Yeni dönemde Emre Kenci, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kullanıcı odaklı yaklaşımı, ürün ve teknoloji geliştirme konusundaki vizyonuyla Papara’nın büyüme yolculuğuna yön vermeye devam edecek.

21 MİLYON KULLANICISI VAR

2015 yılında herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal hizmetler sunma vizyonuyla kurulan Papara, bugün 21 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye’de finansal teknoloji sektöründeki liderliğini koruyor. Küresel pazarlara yaptığı yatırımlarla yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırlanan Papara’nın lider kadrosundaki bu bayrak değişimi, şirketin bu yatırımlarını stratejik olarak yönetmeye odaklanıyor.

1 Şubat 2025 itibarıyla CEO görevini üstlenmesiyle birlikte yeni dönemde Papara’nın Türkiye’de planladığı halka arza da liderlik edecek olan Ahmed F. Karslı, şu cümleleri kurdu:



“Papara, bugüne kadar büyük başarılara imza attı. Şimdi önümüzde daha da büyük hedefler var. Papara’nın teknolojisini, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerini, bölgesel lider olma hedefiyle daha geniş coğrafyalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu dönemde güçlü ekibimizle birlikte hem yerel hem de küresel pazarda çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz.”

Ayrıca Karslı, Emre Kenci’ye CEO’luk döneminde imza attığı global iş birlikleri ve başarıyla yönetilen şirket satın almaları için teşekkür ederek, yeni hedeflere birlikte koşmaya devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.