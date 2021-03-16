Papara nedir? Papara kart nereden satın alınır?

Son zamanlarda pek çok kişinin kullanmaya başladığı Papara gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise Papara nedir? sorusuna yanıt arıyor. Dijital bankacılık uygulaması Papara, alışıla gelmişin dışında pek çok avantaj sağlıyor. Peki, Papara kart nereden alınır? İşte, yanıtı!

PAPARA NEDİR?

PaPara internet üzerinden alışveriş imkanı sunan online cüzdan uygulamasıdır. Standart banka uygulamalarından farkı ise kullanıcılardan komisyon talep etmiyor olmasıdır. Güvenilir alışveriş imkanı sunan PaPara ayrıca kullanıcılarına özel pek çok avantajı da sağlıyor.

PAPARA’NIN AVTANTAJLARI NELERDİR?

PaPara sayesinde hesabınıza dilediğiniz her an para yükleyebilir, 7/24 komisyonsuz olarak para gönderebilirsiniz. Ayrıca internet alışverişlerinizde güvenli ödeme yapabilir, atm veya cep telefonu numaranızla para çekebilirsiniz.

Ayrıca, PaPara ile Netflix, YouTube Premium, Spotify uygulamalarındaki aboneliklerinizde indirim avantajlarından faydalanabilirsiniz. PaPara uygulamasına bakiye yükleyerek Teknosa, İste gelsin, gittigidiyor, Eczane, Martı, Yolcu 360 gibi pek çok markadan yapacağınız alışverişlerde de indirim imkanı sağlanıyor.

PAPARA KART NEREDEN ALINIR?

Papara Lite Card; D&R, Teknosa, Hepsiburada, Gittigidiyor, Kidega, ya da N11 üzerinden satın alınabiliyor. Kartı alırken ödenen 5 TL ücret tutarı, kart aktifleştirildikten sonra iade edilmektedir.



