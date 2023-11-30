Parola: Kadir Topbaş! Murat Kurum, Göksu derken AK Parti'den İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turhan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adı geçen isimler arasında. Son dönemde siyaset kulislerinde bir ismin daha adı geçiyor! AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

3 ŞEHİRDE AK PARTİ ADAY ÇIKARMADAN MHP'Yİ DESTEKLEYECEK!

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sonrasında İstanbul ve Ankara adayı konusunda net bir karar verilmedi. MHP'nin güçlü olduğu Adana, Mersin ve Manisa illerinde AK Parti'nin aday çıkarmadan MHP'yi desteklemesi gündemde. MHP de aynı şekilde Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde aday çıkarmayacak.

Mevcut Manisa belediye başkanı MHP'den aday olarak seçilmişti. Adana ve Mersin ise son yerel seçimde MHP'den CHP'ye geçmişti. Cumhur İttifakı bu iki büyükşehri yeniden kazanma hedefinde.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA ADAY OLUR MU? 'BAHÇELİ' DETAYI...

AK Parti İstanbul adayı için ortaya atılan son isim Ali Yerlikaya oldu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra yapılan operasyonlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. my İstanbul'da Kadir Topbaş modelini planlayan AK Parti, Ali Yerlikaya ismini gündemine aldı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında her zaman net bir samimiyet olan MHP lideri Devlet Bahçeli, görevden ayrıldıktan sonra da Soylu'ya destek çıkmıştı. Süleyman Soylu'nun ardından göreve gelen Ali Yerlikaya ismine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin nasıl bir reaksiyon vereceği ise henüz belli değil.







