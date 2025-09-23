FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Perde arkasından "uygunsuz görüntüler" çıktı! Borsada manipülasyon soruşturmasında 'şantaj' iddiası: "Bu kızdan hala kurtulamıyorum"

Borsada manipülasyon soruşturmasının perde arkasından "uygunsuz görüntülerle şantaj" hikayesi çıktı. Kara para akladığı öne sürülürken gözaltına alınan Nihat Özçelik, uygunsuz görüntülerini başkasına sattığını öne sürdüğü Eski sekreterini suçladı. 20 milyon TL geliri olduğunu beyan eden Özçelik dahil 13 kişi tutuklandı.

Perde arkasından "uygunsuz görüntüler" çıktı! Borsada manipülasyon soruşturmasında 'şantaj' iddiası: "Bu kızdan hala kurtulamıyorum"

Borsada işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

ARALARINDA HOLDİNG YETKİLİLERİNİN DE OLDUĞU BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa üzerinden akladıkları öne sürülen, Nihat Özçelik'in de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Perde arkasından "uygunsuz görüntüler" çıktı! Borsada manipülasyon soruşturmasında şantaj iddiası: "Bu kızdan hala kurtulamıyorum" 1

"AYLIK GELİRİM 20 MİLYON TL"

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporlar ve şüpheli beyanları doğrultusunda gözaltına alınan Nihat Özçelik'in ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ın aktardığına göre; aylık 20 milyon TL geliri olduğunu beyan eden şüphelilerden Nihat Özçelik, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yaşananlardan eski sekreteri S.İ.'yi sorumlu tuttu.

Perde arkasından "uygunsuz görüntüler" çıktı! Borsada manipülasyon soruşturmasında şantaj iddiası: "Bu kızdan hala kurtulamıyorum" 2

ESKİ SEKRETERİNİ SUÇLADI

Özçelik, "S.İ., benim uygunsuz görüntülerimi K.A.'ya satmış. Bu içerikler yüzünden sürekli şantaja maruz kalıyorum. Bu kızın açtığı 'cinsel saldırı' davasından beraat ettim. Ama hala ondan kurtulamıyorum. Bu tezgahı onlar planladı" açıklamasını yaptı.

Perde arkasından "uygunsuz görüntüler" çıktı! Borsada manipülasyon soruşturmasında şantaj iddiası: "Bu kızdan hala kurtulamıyorum" 3

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından aralarında Nihat Özçelik'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir

Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleriyle ilgili inceleme başlatıldı

 Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk

 Ankara'daki konser soruşturmasında 3 tanınmış isim de gözaltında

Ankara'daki konser soruşturmasında 3 tanınmış isim de gözaltında

 Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?

Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı temmuzda azaldıFinansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı temmuzda azaldı
Piyasalarda gün ortasPiyasalarda gün ortas
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EREGL
32.06
11.521.548.517,74
% 8.24
15:37
THYAO
324.5
9.269.898.520,00
% -0.46
15:37
KONTR
37.62
6.677.105.365,00
% 0.59
15:37
ASELS
210.4
5.317.801.714,30
% -1.5
15:37
KRDMD
30.42
5.193.105.989,40
% 3.12
15:37
Anahtar Kelimeler:
Şantaj Borsa İstanbul soruşturma borsa manipülasyon holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.