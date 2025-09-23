Perde arkasından "uygunsuz görüntüler" çıktı! Borsada manipülasyon soruşturmasında 'şantaj' iddiası: "Bu kızdan hala kurtulamıyorum"

Borsada işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

ARALARINDA HOLDİNG YETKİLİLERİNİN DE OLDUĞU BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa üzerinden akladıkları öne sürülen, Nihat Özçelik'in de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

"AYLIK GELİRİM 20 MİLYON TL"

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporlar ve şüpheli beyanları doğrultusunda gözaltına alınan Nihat Özçelik'in ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ın aktardığına göre; aylık 20 milyon TL geliri olduğunu beyan eden şüphelilerden Nihat Özçelik, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yaşananlardan eski sekreteri S.İ.'yi sorumlu tuttu.

ESKİ SEKRETERİNİ SUÇLADI

Özçelik, "S.İ., benim uygunsuz görüntülerimi K.A.'ya satmış. Bu içerikler yüzünden sürekli şantaja maruz kalıyorum. Bu kızın açtığı 'cinsel saldırı' davasından beraat ettim. Ama hala ondan kurtulamıyorum. Bu tezgahı onlar planladı" açıklamasını yaptı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından aralarında Nihat Özçelik'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.