Petekleri böyle temizlerseniz faturalarınız düşük gelecek! İşte o yöntem...

Bez sarılı sopayı peteğin üst kısmından alta doğru hareket ettirerek kirlerin yerdeki havluya dökülmesini sağlayın. Bu işlemi tüm petek aralarına uygulayın.

Oklava ya da sopa gibi ucu sivri uzun bir cisme bir havlu sarın ve koli bandıyla yapıştırarak sabitleyin.

Yerin kirlenmemesi için sonraki adımlara geçmeden önce peteğin altına mutlaka bir bez, havlu veya örtü serin.

Elektrik süpürgesi yardımıyla peteğin arkasındaki ve arasındaki toz ile kirleri çekin.

Peteklerin bakım yapılmadan uzun süreli kullanımı, ısının eşit bir şekilde yayılmasını önler. Yeterince ısı vermeyen petekler ise gereksiz enerji tüketimine neden olurken faturanın kabarması kaçınılmaz bir sonuç olur. Kış aylarında peteklerin ısınmamasına ilişkin sorunla karşılaşmamak adına temizlik ve bakım işlemlerinin periyodik olarak yapılması gerekir. Petek temizliğini birkaç kolay alet ve edevatla kendiniz kolayca yapabileceğiniz gibi teknik bakım servislerinden de yardım alabilirsiniz. İşte, petek bakımına dair merak edilen tüm detaylar..

Bir kovanın içerisine sabun ve ılık su doldurarak iyice köpürtün.

Temiz bir bezi elde ettiğiniz sabunlu su karışımına batırarak peteğin dış yüzeyini temizleyin. Kaloriferin paslanmasını önlemek için mutlaka başka bir bezle kurulayın.

Kalorifer peteğinin arkasındaki duvarı kontrol edin, toz ve kir biriktiyse sabunlu suyla temizleyebilirsiniz.

HANGİ DURUMLARDA PETEK TEMİZLİĞİ YAPILMALIDIR?

Peteklerde ısı sorunu ile karşılamadan önce mutlaka belirlenen aralıklar ile temizlik ve bakım yapılması daha sağlıklı olacaktır. Buna göre kalorifer peteklerinin temizliğinin yapılacağı durumları gruplandırmak mümkündür:

Kombi filtresinin sürekli tıkanması,

5 yıl ve daha uzun süreli hiçbir temizlik ya da bakım yapılmaması,

Peteklerinin altının ısınmaması,

Kombi ayarının yüksek olmasına rağmen ısı vermemesi,

Kaloriferin yarısından fazla kısmının ısınmaması halinde temizlik yapılmalıdır.

PASLANAN PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Kalorifer peteklerinin içerisinde biriken nem, paslanarak sistemin tıkanmasına yol açar ve ısınma sorununun baş göstermesine neden olur. Paslanan peteklerin temizlenmesi için evde kullanabileceğiniz yöntemler oldukça kolaydır.