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Petekleri böyle temizlerseniz faturalarınız düşük gelecek! İşte o yöntem...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 17:24 | Son Güncelleme

Özellikle kış soğuklarında evin en sevilen bölgesi kalorifer peteklerinin yanı olur. Soğuktan donan ellerle sımsıcak yanan peteklere ilk dokunulduğunda hissedilen rahatlama duygusunu düşünün. Hepimiz soğuk havalarda ev kedileri gibi sıcak yerleri ararız. Sıcaklığıyla bize yarenlik eden kalorifer peteklerinin bakıma ihtiyacı olduğu unutulmamalı.

Petekleri böyle temizlerseniz faturalarınız düşük gelecek! İşte o yöntem...

Peteklerin bakım yapılmadan uzun süreli kullanımı, ısının eşit bir şekilde yayılmasını önler. Yeterince ısı vermeyen petekler ise gereksiz enerji tüketimine neden olurken faturanın kabarması kaçınılmaz bir sonuç olur. Kış aylarında peteklerin ısınmamasına ilişkin sorunla karşılaşmamak adına temizlik ve bakım işlemlerinin periyodik olarak yapılması gerekir. Petek temizliğini birkaç kolay alet ve edevatla kendiniz kolayca yapabileceğiniz gibi teknik bakım servislerinden de yardım alabilirsiniz. İşte, petek bakımına dair merak edilen tüm detaylar..

PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

1

Temizliğe başlamadan önce kaloriferin kapalı olduğundan emin olun.

Elektrik süpürgesi yardımıyla peteğin arkasındaki ve arasındaki toz ile kirleri çekin.

Yerin kirlenmemesi için sonraki adımlara geçmeden önce peteğin altına mutlaka bir bez, havlu veya örtü serin.

Oklava ya da sopa gibi ucu sivri uzun bir cisme bir havlu sarın ve koli bandıyla yapıştırarak sabitleyin.

Bez sarılı sopayı peteğin üst kısmından alta doğru hareket ettirerek kirlerin yerdeki havluya dökülmesini sağlayın. Bu işlemi tüm petek aralarına uygulayın.

Bir kovanın içerisine sabun ve ılık su doldurarak iyice köpürtün.

Temiz bir bezi elde ettiğiniz sabunlu su karışımına batırarak peteğin dış yüzeyini temizleyin. Kaloriferin paslanmasını önlemek için mutlaka başka bir bezle kurulayın.

Kalorifer peteğinin arkasındaki duvarı kontrol edin, toz ve kir biriktiyse sabunlu suyla temizleyebilirsiniz.

HANGİ DURUMLARDA PETEK TEMİZLİĞİ YAPILMALIDIR?

2

Peteklerde ısı sorunu ile karşılamadan önce mutlaka belirlenen aralıklar ile temizlik ve bakım yapılması daha sağlıklı olacaktır. Buna göre kalorifer peteklerinin temizliğinin yapılacağı durumları gruplandırmak mümkündür:

Kombi filtresinin sürekli tıkanması,

5 yıl ve daha uzun süreli hiçbir temizlik ya da bakım yapılmaması,

Peteklerinin altının ısınmaması,

Kombi ayarının yüksek olmasına rağmen ısı vermemesi,

Kaloriferin yarısından fazla kısmının ısınmaması halinde temizlik yapılmalıdır.

PASLANAN PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

3

Kalorifer peteklerinin içerisinde biriken nem, paslanarak sistemin tıkanmasına yol açar ve ısınma sorununun baş göstermesine neden olur. Paslanan peteklerin temizlenmesi için evde kullanabileceğiniz yöntemler oldukça kolaydır.

-Peteğin uçlarında bulunan vanaları kapatın. Isı ayarı yapılan bölümdeki vanayı manuel olarak kapatabilirsiniz. Ancak plastik kapaklı diğer vanalar için İngiliz anahtarı gereklidir.

-Kalorifer peteğini kapatmak için yaptığınız çevirme işleminin sayısını bir kenara not edin ve açmak için bu sayı kadar hareket etmelisiniz.

-Isı vanasını kalorifer peteğine bağlayan cıvataları gevşetin.

-Radyatör anahtarını kullanarak su çıkışı vanasını açın.

-Vanalara hortum geçirerek temiz suyla peteğin için iyice yıkayın.


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