Petlas’tan THY uçağındaki olay için açıklama geldi

THY uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan Özcan için Petlas tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kamuoyunun Dikkatine

13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık.

Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız.

Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz.

Saygılarımızla”



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır