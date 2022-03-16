Petrol 100 doların altına geriledi! Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi! Sektör bugün 'ucuz akaryakıt' için toplanıyor

Akaryakıta gelen üst üste zamların ardından araç sahiplerine son dakika indirim açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerden gelen olumlu mesajların etkisiyle petrol fiyatları yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Petrol fiyarlarındaki bu düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Dün motorin fiyatları için gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim yapıldı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE OLDU?

Gelen indirimin ardından akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL, benzin fiyatı 18,71 TL, Ankara'da motorin fiyatı 19,81 TL, benzin fiyatı 18,81 TL, İzmir'de ise motorin fiyatı 19,82 TL, benzin fiyatı 18,83 TL oldu.

FİYAT DUYURUSUNA ARA VERİLDİ

Dün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT SEKTÖRÜ TOPLANIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere bugün sektör temsilcileri ile bir araya gelecek. Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak.

NAKİTLE AKARYAKITA DÜŞÜK FİYAT YOLDA

Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.



