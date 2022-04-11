FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü

Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü

11.04.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle mart ayında zirve yapan petrol fiyatları bugüne kadar yüzde 20'den fazla düşüş yaşadı. Geçtiğimiz 98 dolara kadar gerileyen brent petrol fiyatı 102 dolardan haftayı kapatmasının ardından, 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Düşüşte Çin'den gelen salgın haberleri etkili oldu.

Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü

Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Öte yandan Çin'den gelen salgın haberleri etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bu gelişmelerle brent petrol 98,3 dolara kadar gerilerken, haftayı yüzde 1,9 azalışla 102,1 dolardan tamamladı. Brent petrol bu sabah yüzde 2,3 düşüşle 100 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

ZİRVEDEN YÜZDE 20 DÜŞTÜ

iStock-1380008819

Mart ayında 140 dolara yaklaşan brent petrol fiyatları zirve sonrasında yüzde 20’den fazla geriledi ve bu sabah itibariyle 100 dolar seviyesinde bulunuyor. Düşüşün sebebi olarak ise Rusya’ya yaptırımların petrolde ciddi bir ambargoya dönüşmemesi ve sıcak çatışmaya karşın müzakerelere ağırlık verilmesi oldu. Piyasalar son olarak İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerin ardından barış umudunu artırdı. Fakat Brent petrol ilk tepkiye göre gerilese de 100 dolar altında şimdilik kalıcılık sağlayamıyor.

Investing'te yer alan haberde, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Çin’de Şanghay başta olmak üzere büyük üretim merkezlerinin karantinaya alınması ve vaka artışında da rekor kırılması nedeniyle petrol tüketimi zayıfladı. Durumun daha ileriye gidebilme riski de son haftada fiyatta baskı oluşturdu.

Son dönemdeki ana etkenlerden biri olan rezervlerde ise işleyişin sürekliliği takip edilecek. ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye’nin de dahil olduğu ülkeler piyasadaki petrol tekeli ve fiyat artışına rezerv sürerek engel olma kararı aldı. ABD, savaş öncesi OPEC üyelerine arzı artırma çağrısında bulunmuş, fakat karşılık alamamıştı. Bu arada son OPEC+ toplantısında günlük üretimin 432 bin varile çıkarılması görüşülse de plana sadık kalınacağına dair soru işaretleri var. Bunun nedeni ise üretici ülkelerin pandemi sonrası 400 bin varil altında kalması.

iStock-825831022

PETROL FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Savaş öncesi yükselişinde 100 dolar seviyesi yakından izleniyordu, fakat savaş dönemindeki oynaklıkla bu seviye hızlıca aşılarak 135 dolara atak yaşandı. İlk düzeltmede ise 98 dolar korundu. Savaşa dair gelişmelerde 98 dolar destek konumuna geldi. Daha pozitif haber akışının sağlanması durumunda ise 24 Ocak dip seviye olan 85 dolar önemli görülüyor.

Çin’deki durumun kötüleşmesi, küresel artan maliyetlerin tedariki daha da zorlaştırması ve bunlara bağlı trendin güçlü kalması durumunda ise 115 – 122 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu bölge 135 dolar öncesi test edilirken zirve sonrası ataklarda da tekrar görüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL?11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL?
AK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklamasıAK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklaması
Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisiMerkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

Ankara'da tepki çeken olay! 80 yaşındaki kadın 50 TL için araçtan zorla indirildi

Ankara'da tepki çeken olay! 80 yaşındaki kadın 50 TL için araçtan zorla indirildi

Kıdem tazminatında 3600, 4500 ve 7000 detayı!

Kıdem tazminatında 3600, 4500 ve 7000 detayı!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.