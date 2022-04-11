Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü

Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Öte yandan Çin'den gelen salgın haberleri etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bu gelişmelerle brent petrol 98,3 dolara kadar gerilerken, haftayı yüzde 1,9 azalışla 102,1 dolardan tamamladı. Brent petrol bu sabah yüzde 2,3 düşüşle 100 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

ZİRVEDEN YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Mart ayında 140 dolara yaklaşan brent petrol fiyatları zirve sonrasında yüzde 20’den fazla geriledi ve bu sabah itibariyle 100 dolar seviyesinde bulunuyor. Düşüşün sebebi olarak ise Rusya’ya yaptırımların petrolde ciddi bir ambargoya dönüşmemesi ve sıcak çatışmaya karşın müzakerelere ağırlık verilmesi oldu. Piyasalar son olarak İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerin ardından barış umudunu artırdı. Fakat Brent petrol ilk tepkiye göre gerilese de 100 dolar altında şimdilik kalıcılık sağlayamıyor.

Investing'te yer alan haberde, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Çin’de Şanghay başta olmak üzere büyük üretim merkezlerinin karantinaya alınması ve vaka artışında da rekor kırılması nedeniyle petrol tüketimi zayıfladı. Durumun daha ileriye gidebilme riski de son haftada fiyatta baskı oluşturdu.

Son dönemdeki ana etkenlerden biri olan rezervlerde ise işleyişin sürekliliği takip edilecek. ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye’nin de dahil olduğu ülkeler piyasadaki petrol tekeli ve fiyat artışına rezerv sürerek engel olma kararı aldı. ABD, savaş öncesi OPEC üyelerine arzı artırma çağrısında bulunmuş, fakat karşılık alamamıştı. Bu arada son OPEC+ toplantısında günlük üretimin 432 bin varile çıkarılması görüşülse de plana sadık kalınacağına dair soru işaretleri var. Bunun nedeni ise üretici ülkelerin pandemi sonrası 400 bin varil altında kalması.

PETROL FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Savaş öncesi yükselişinde 100 dolar seviyesi yakından izleniyordu, fakat savaş dönemindeki oynaklıkla bu seviye hızlıca aşılarak 135 dolara atak yaşandı. İlk düzeltmede ise 98 dolar korundu. Savaşa dair gelişmelerde 98 dolar destek konumuna geldi. Daha pozitif haber akışının sağlanması durumunda ise 24 Ocak dip seviye olan 85 dolar önemli görülüyor.

Çin’deki durumun kötüleşmesi, küresel artan maliyetlerin tedariki daha da zorlaştırması ve bunlara bağlı trendin güçlü kalması durumunda ise 115 – 122 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu bölge 135 dolar öncesi test edilirken zirve sonrası ataklarda da tekrar görüldü.



