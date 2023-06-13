FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol fiyatlarında FED faiz kararı etkisi! Brent petrol 72,61 doları gördü

Petrol fiyatlarında FED faiz kararı etkisi! Brent petrol 72,61 doları gördü

13.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatı FED'in politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentiler nedeniyle artış gösterdi. Geçtiğimiz gün 74,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 13 Haziran 2023 Salı günü 72,61 dolar oldu.

Petrol fiyatlarında FED faiz kararı etkisi! Brent petrol 72,61 doları gördü

FED faiz kararı beklentisi brent petrol fiyatlarını vurdu. İlk toplantı bugün gerçekleştirilecek. 14 Haziran'da yapılacak ikinci toplantı sonrası faiz kararı Jerome Powell tarafından duyurulacak. FED'in politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerin ardından brent petrol fiyatı da güncellenmiş oldu.

Dün 74,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 72,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,73 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

FED FAİZ KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD faiz oranlarının bu yıl yüksek kalacağı ve bunun da ekonomik durgunluk endişelerini devam ettirerek petrol fiyatlarını baskılayabileceği tahmin ediliyor.

Ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Japonya Merkez Bankası'nın ise cuma günü aşırı gevşek politikasını sürdüreceğini açıklaması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise Kovid-19 sonrası açıklanan olumsuz ekonomik veriler toparlanmanın seyri konusunda olumsuz hava yaratarak fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Yatırımcılar, talep tarafındaki diğer gelişmeler için bugün açıklanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Aylık Petrol Piyasası Raporu'na odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 73,94 ile 76,05 dolar aralığının direnç, 70,65 ile 69,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırsatçıların gözünü korkutan ceza! Fırsatçıların gözünü korkutan ceza!
SGK ve Bağ-Kur için emeklilik sisteminde yeni düzenlemeSGK ve Bağ-Kur için emeklilik sisteminde yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Jerome Powell Brent petrol dolar FED faiz kararı fed başkanı jerome powell

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı!

Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı!

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Herkes asgari ücret zammını konuşuyor! %20 artarsa 10.280, %25 artarsa 10.633 TL...

Herkes asgari ücret zammını konuşuyor! %20 artarsa 10.280, %25 artarsa 10.633 TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.