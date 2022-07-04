Polis maaşları ne kadar olacak 2022? En düşük polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Polis maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'En düşük polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Polis maaşı zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Polis maaşı zammı temmuz zammının ardından belli olacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklauacak.

Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

POLİS MAAŞI 300 TL ZAMLANACAK MI?

Ocak ayında diğer memurlar gibi polisler de yüzde 35 oranında maaş zammı almıştı. Öte yandan Polislerin maaşlarına en son yapılan zammın ardından kademe ve dereceye göre polis maaşları 2021 Ocak-Haziran döneminde şöyle olmuştu:

2022'de en düşük polis memuru maaşı: 9 bin 500 TL

8/1 kademe ve derece polis memuru maaşı: 9 bin 515 TL

Ayrıca Temmuz ara zammı ile birlikte asgari ücret aşağıda yer alan tablodaki gibi oldu.





