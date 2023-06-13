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Polonya'dan asgari ücret kararı! Yüzde 20'nin üzerinde yükseltilecek

13.06.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, önümüzdeki sene asgari ücrette yüzde 20'nin üzerinde artış yapmayı planladıklarını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre; zam yapılması halinde Polonya'da asgari ücret Ocak ayı itibarıyla 4 bin 242 zlotiye (950 avro) çıkacak.

Polonya'dan asgari ücret kararı! Yüzde 20'nin üzerinde yükseltilecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Bakanlar Kurulu sonrası asgari ücret konusunda açıklamada bulundu. Ekonomiye yönelik planlarını aktaran Morawiecki; önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 6,6 olmasını beklediklerini vurguladı.

Morawiecki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçtiğimiz yoldan sapmıyoruz. Polonyalıların ücretlerinin mümkün olduğunca yüksek olmasını, ekonominin rekabet gücünün yüksek olmasını ve kamu maliyesinin istikrarlı olmasını istiyoruz."

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 21.54 ARTIŞLA 4 BİN 242 ZLOTİYE ÇIKACAK

Çalışanların iyiliği için hareket etmeye devam edeceklerini belirten Morawiecki, "Polonyalıların ücretlerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde artmasını sağlamak için her şeyi yapacağız. Benimsediğimiz varsayımların insanlara hizmet edecek iyi bir ekonomik büyümeye katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.

Polonya'da iş gücü piyasasında 17 milyonun üzerinde insan olduğunu aktaran Morawiecki, hükümet olarak ülkedeki asgari ücreti gelecek yıl ocaktan itibaren yüzde 21,54 artışla 3 bin 490 zlotiden (780 avro) 4 bin 242 zlotiye (950 avro) çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

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