POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? 30. Dönem POMEM sonuçları pau.edu.tr ile sorgulama ekranı!

POMEM ön başvuru sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. 01 Mayıs - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, önlisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10.600 POMEM öğencisi alımı gerçekleşecek. İşte pau.edu.tr ile POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama...

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM ön başvuruları 19 Mayıs'ta sonlandı. 30 Dönem POMEM ön başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sene 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş, sonuçlar da 28 Kasım itibarıyla Polis Akademisi tarafından açıklanmıştı. Bu durum baz alınarak 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması beklenmektedir.

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM ön başvuru sonuçları, www.pa.edu.tr internet sitesinden adayların erişimine açılacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.