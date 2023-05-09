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PTT İŞÇİ ALIMI 2023: PTT iş başvurusu ne zaman, işe alım başvuru şartları nelerdir?

09.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar internette araştırılıyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler konuya dair yakın zamanda duyuru yapılıp yapılmadığını öğrenmek için son açıklamaları inceliyor. Peki, PTT iş başvurusu ne zaman, işe alım başvuru şartları nelerdir? İşte, PTT işçi alımı ile ilgili bilgiler...

PTT İŞÇİ ALIMI 2023: PTT iş başvurusu ne zaman, işe alım başvuru şartları nelerdir?

PTT işçi alımı tarihi merak konusu oldu. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar internette araştırılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: PTT işçi alımı ne zaman? İşte 2023 PTT işçi alımı ile ilgili ayrıntılar...

PTT İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

PTT işçi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PTT işçi alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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PTT İŞÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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