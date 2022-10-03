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QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? QNB Finansbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 750 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

03.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, sorusunun yanıtı ile şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere söz konusu ödemeler Temmuz ayında uygulanan zam sonrası yükseldi. 500, 600 ve 700 TL olan emekli promosyon ödemeleri bazı bankalarda 10 bin TL'ye kadar çıktı. Birçok banka Ekim ayı ile birlikte kampanyalarını güncelledi. Peki, QNB Finansbank promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? İşte 2022 Ekim ayı QNB Finansbank emekli promosyonu ücreti...

QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? QNB Finansbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 750 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

QNB Finansbank promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi ne kadar? QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi şartları neler?

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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekli maaşı ödemelerini QNB Finansbank’tan alanlar 7.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecek.

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli maaş taşıma işlemi ve promosyon başvurusu için QNB Finansbank çağrı merkezini arayıp cep telefonunuzdan dijital onay vererek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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qnb finansbank
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