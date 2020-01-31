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QNB Finansbank’ın kredileri 110 milyar liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

QNB Finansbank’ın kredileri 110 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 31 Ocak (DHA)

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