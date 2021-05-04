Ramazan Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri | Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla emekliler, 3 senedir ödenen bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi de merak ediyor. Yaklaşık 12.5 milyon vatandaşın faydalandığı bu ödeme; emekli, dul ve yetimlere ödeniyor. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu.
2018 yılından beri 1000 TL olarak ödenen ikramiye, 2021 yılında 1100 TL olarak ödenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız.” Diyerek Bayram ikramiyesinden faydalanan yaklaşık 12.5 milyon vatandaşa “müjde” verdi. Bu açıklamaya göre, bayram ikramiyesi 2021 yılında, 1000 değil tam 1100 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.
Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emeklilerin, ikametine en yakın şubesine gidebileceklerini açıkladı.
Banka çalışma saatlerinde düzenleme
Ayrıca, Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.
Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine ödemeleri evlerinde gerçekleştirilecek.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi;
Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
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