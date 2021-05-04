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Ramazan Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri | Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

04.05.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son haftası yaklaşırken, 2018 yılından beri emeklilere yılda iki defa yatan bayram ikramiyeleri de araştırılmaya başlandı. 3 senedir zamsız bir şekilde her sene Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara yatan ikramiyeler, bu sene Cumhurbaşkanı kararı ile zamlandı. 2018 yılından beri 1000 TL olarak hesaplara yatan Ramazan bayram ikramiyeleri, bu sene 1100 TL olarak yatacak. Ramazan Bayram'ı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı ise Bakanlık tarafından açıklandı.

Ramazan Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri | Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla emekliler, 3 senedir ödenen bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi de merak ediyor. Yaklaşık 12.5 milyon vatandaşın faydalandığı bu ödeme; emekli, dul ve yetimlere ödeniyor. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu.

2018 yılından beri 1000 TL olarak ödenen ikramiye, 2021 yılında 1100 TL olarak ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız.” Diyerek Bayram ikramiyesinden faydalanan yaklaşık 12.5 milyon vatandaşa “müjde” verdi. Bu açıklamaya göre, bayram ikramiyesi 2021 yılında, 1000 değil tam 1100 TL olarak hesaplara yatırılacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ TAM KAPANMADA NASIL ÇEKİLECEK?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emeklilerin, ikametine en yakın şubesine gidebileceklerini açıkladı.

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Banka çalışma saatlerinde düzenleme
Ayrıca, Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine ödemeleri evlerinde gerçekleştirilecek.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi;

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

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Ramazan Bayramı Kurban Bayramı Enflasyon Cumhurbaşkanı Ramazan
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