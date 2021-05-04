Ramazan Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri | Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla emekliler, 3 senedir ödenen bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi de merak ediyor. Yaklaşık 12.5 milyon vatandaşın faydalandığı bu ödeme; emekli, dul ve yetimlere ödeniyor. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu.

2018 yılından beri 1000 TL olarak ödenen ikramiye, 2021 yılında 1100 TL olarak ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız.” Diyerek Bayram ikramiyesinden faydalanan yaklaşık 12.5 milyon vatandaşa “müjde” verdi. Bu açıklamaya göre, bayram ikramiyesi 2021 yılında, 1000 değil tam 1100 TL olarak hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.