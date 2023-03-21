RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati, imsak vakti kaçta? İmsakiyeye göre il il sahur saatleri

Sahur saati ve imsak vakti 2023 yılında da merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep sahur saati için araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar bu sene ramazan ayının ilk orucunu perşembe günü tutacaklar. İlk sahur çarşambayı perşembeye bağlanan gece yapılacak. İstanbul ilk sahur vakti 05:31 olarak.

SAHUR SAATLERİ

İstanbul sahur saati: 05:31

Ankara sahur saati: 05:17

İzmir sahur saati :05:42

Bursa sahur saati: 05:32

Eskişehir sahur vakti: 05:27

Gaziantep sahur vakti: 05:03

Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04

Kocaeli sahur vakti: 05:28

Malatya sahur vakti: 04:58

Samsun sahur vakti: 05:01

Şanlıurfa sahur vakti: 04:58

Adana sahur vakti: 05:12

Ağrı sahur vakti: 04:37

Amasya sahur vakti: 05:04

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ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor.

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 yılında son oruç 20 Nisan Perşembe günü tutulacak. Bu tarih Ramazan Bayramı arefe günü olacak. Ardından ise bayram başlayacak.

