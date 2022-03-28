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Ramazan kolisi araştırması dikkat çekti! Ayçiçek yağı ve çay…

28.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına çok kısa bir süre kala ramazan kolisi hazırlamak isteyenler fiyatları araştırmaya şimdiden başladı. Yapılan bir araştırmaya göre içerisinde en temel ihtiyaçların yer aldığı gıdaların bulunduğu ramazan kolisi hazırlamak isteyenler, bu sene en fazla 200 lirasını buna ayırabiliyor. Kolinin içinde ayçiçek yağı ve çay olmazsa olmazlar arasında yer alırken, tüketiciler fiyatların pahalılığı nedeniyle kaliteli ürün isteğinden vazgeçmiş durumda.

Ramazan kolisi araştırması dikkat çekti! Ayçiçek yağı ve çay…

Bu yıl ramazan ayı 2 Nisan’da başlayacak. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ve e-ticaret siteleri Ramazan kolilerini satışa sunmaya başladı. Türkiye’nin 81 ilinde ve 4 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre müşterilerin satın alma davranışları araştırıldı.

Tüketicilerin koli içerisinde kaliteli markalar bulunmasına verdiği önem kriterinde 2021 yılında göre düşüş gözlemdi. Bunun yanı sıra ramazan kolisinin uygun fiyatlı olması kriteri geçen yıla göre daha yüksek bir tercih sebebi olduğu belirtildi. İş yerlerinin yüzde 56’sı koli içerisinde yer alan ürünlerin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması gerektiğini vurguladı. Yüzde 44’ü ise kolinin uygun fiyatlı olması gerektiğini dile getirdi.

SIVI YAĞ VE ÇAY İLK SIRADA YER ALDI

Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, kırmızı mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve süt.

EN FAZLA 200 TL AYIRABİLİYORLAR

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 60’ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy, yüzde 30’u içerisinde 12-25 çeşit ürün bulunan küçük boydaki Ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, iş yerlerinin 2022 yılında bir adet Ramazan kolisi için ortalama 100TL - 200TL aralığında bütçe ayırmayı öngördüğü aktarıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, iş yerlerinin yüzde 38’i Ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor. Koli dağıtma potansiyeli olanların yüzde 52’si hazır koli dağıtmayı düşünürken, bu yıl koliyi kendilerinin hazırlayacağını belirtenlerin oranında ise artış gözlemleniyor.

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