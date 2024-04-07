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Restoran ve kafelerde yeni dönem! Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ile talimat gitti! Artık...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 09:45
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Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde alınan servis ücretlerini denetlediklerini duyurdu. Bakanlık söz konusu denetlemeler için 81 ile talimat yazısının gittiği kaydedildi. Düzenlemeye ilişkin TOBB ve TESK de bilgilendirildi.

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ile talimat gitti! Artık...

Ticaret Bakanlığı fiyat ve etiketlere yönelik yönetmeliği hatırlatarak restoran ve kafelerde alınan ücretlerin de denetlendiği kaydedildi. Bakanlığın bugün yaptığı açıklamada, "81 Ticaret İl Müdürlüğümüz de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmak üzere talimatlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2023 tarihinde 32404 sayılı Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hzimeti sunulan işletmetlerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konuşması zorunlu hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarımız TOBB ve TESK ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulmak üzere iletilmiştir.

Ayrıca 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmak üzere talimatlandırılmıştır."

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Ticaret Bakanlığı restoran denetim kafe
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