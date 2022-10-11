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'Sadece bir kere' diyerek istediler! Ticaretle uğraşanlar sizi yakından ilgilendiriyor: 'Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...'

11.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç fiyatlarının her geçen gün artması, akaryakıta gelen zamlar derken özellikle ticaretle uğraşan esnafı rahatlatacak bir öneri geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bir defaya mahsus olarak ÖTV'siz ve KDV'siz araç satışı imkanı sunulması talebinde bulundu. "Araç fiyatlarını düşürür" diyen Palandöken, söz konusu düzenlemenin benzerinin geçtiğimiz yıllarda da yapıldığını ve sonuç alındığını belirtti. Palandöken ayrıca, esnafı ilgilendiren fatura ve emeklilik pirimi çağrısında da bulundu.

'Sadece bir kere' diyerek istediler! Ticaretle uğraşanlar sizi yakından ilgilendiriyor: 'Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ticaretle uğraşanları yakından ilgilendiren bir çağrıda bulundu. "Araç fiyatlarını düşürür" diyerek önerisini açıklayan TESK Başkanı Palandöken, ticari taşıtlar için bir defaya mahsus ÖTV'siz ve KDV'siz satış imkanı sunulması talebini paylaştı. "Daha önce borçlarını ödeyen esnafın sicilinden dolayı krediye ulaşması zorlanıyor. Her kredi almak istediğinde sicili karşısına çıkıyor." diyen Palandöken, kredi sicili için de düzenleme çağrısı yaptı.

"ÖTV VE KDV'SİZ SATIŞ İMKANI" ÇAĞRISI

Ticari taşıtlar için bir defaya mahsus ÖTV'siz ve KDV'siz satış imkanı sunulması talebini yineleyen Palandöken, şu ifadeleri kullandı;

"Hem insanların daha konforlu seyahat etmelerini sağlayacak, araçlar yenilenmiş olacak hem de yakıt bakımından tasarruf olacak. Geçtiğimiz yıllarda da bu yapıldı. Araç fiyatlarında bir de düşüş sağlandı."

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FATURALARDA ESNAFA UYGUN TARİFE TALEBİ

Palandöken, esnaf için elektrik ve doğal gazda da daha uygun bir tarife gerektiğini söyledi.

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"EMEKLİLİKTE PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ"

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Palandöken, emeklilik pirim günü için de çağrıda bulundu.

"Vatandaşlara hizmet üretilen alanlarda daha ucuza imkan sunmaları bakımından yine aynı şekilde esnafın beklentileri sosyal güvenlik yasasında değişiklik. Çok önemli. Yanında çalışan 7 bin gün, kendisi ise 9 bin gün üzerinde emekli oluyor. Böylelikle de en yüksek primi ödeyen ama emekli aylığı da asgari ücretin altında olan bir emekli aylığına sahip."

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Otomobil Bendevi Palandöken TESK
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