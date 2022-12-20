Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi son dakika açıklamaları

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan personeller maaş promosyon ödemelerini beklemeye başladılar. Daha önce sağlık çalışanları teşvik ödemesi ile illgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapmıştı. İşte detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ‘Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.’ dedi.

Bakan Koca 'Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." derken, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

