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Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberibe göre; Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını 16 Haziran'da duyurmuştu. Aynı gün ÖSYM tercihleri başlattı ve binlerce kişi işlemlerini tamamladı.

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