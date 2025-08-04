Sahte diplomayla mezuniyet merakı: Telefonu ellerinden düşürmemişler! Skandal listede Osmanoğlu da var, Keçiörengücü'nün sponsoru da...

Kamu ve kurum yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyaladılar, yüzlerce kişiye sahte belgeler hazırladılar! Türkiye’yi sarsan sahte diploma ve e-imza yolsuzluğunun detayları dikkat çekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin 50 yıla kadar hapsi isteniyor. Davacılar arasında ise e-imzası kopyalanan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun dışında Atatürk Üniversitesi rektörlüğü, Ege Üniversitesi rektörlüğü, İnönü Üniversitesi rektörlüğü, Mersin Üniversitesi rektörlüğü ve Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğü de var.

MYNET ÖZEL

ŞÜPHELİLERİN GENELİNİN ADRESİ ADANA

Baş şüpheliler arasında Abdullah Doğan ve Abdullah Volkan Uçak isimli kişiler var! Şüphelilerin genel olarak adreslerinin Adana olduğu göze çarpıyor. Yelda Boğa, Şule Akkan Arıcan, Özge Baydemir, Muhammet Kaya gibi isimler de tutuklu!

ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU SIK SIK MEZUNİYET SORGULAMIŞ

Kamuoyunda adı sıkça gündeme gelen Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu için İnönü Üniversitesi’nde Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Sami Durak’ın elektronik imzasının kopyalandığı ve sahte mezuniyet belgesi çıkarıldığı, bu belgenin de YÖK sistemine işlendiği tespit edildi! İddianamede geçen bilgiye göre Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, kendi cep telefonundan pek çok kez mezuniyet belgesi sorgulama işlemi yapmış…

LOG KAYITLARI İNCELENDİ, IP/PORT BİLGİLERİ DOSYAYA EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı süreçle ilgili olarak müşteki beyanlarını inceledi, şüpheli savunmalarını aldı. Elektronik materyaller incelendi, raporlar çıkarıldı. LOG kayıtlarına ilişkin inceleme tutanakları tutuldu. IP/Port bilgileri dosyaya eklendi.

ÜNİVERSİTELERİN E-İMZALARINI ALIP SUÇ İŞLEDİLER

Şüpheli şahısların, BTK, YÖK, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’ndeki kamu yöneticilerinin bilgisi ve rızası dışında kimlik bilgilerinin yer aldığı sahte kimlik ve sürücü belgeleriyle TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından elektronik imza çıkartıp işlem yaptıkları tespit edildi!

OSMANOĞLU'NUN KAYDI YOKMUŞ

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu için İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sami Durak adına çıkarılan sahte elektronik imza kullanılmak suretiyle İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturuldu. Bu oluşturulan mezuniyet kaydı YÖK sistemlerine de eklendi. Savcılık, YÖK’ten dosyayı istedi. Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu isimli şahsın herhangi bir mezuniyet ya da öğrenci kaydının olmadığı tespit edildi.

Şüpheli kişinin, kendisine ait GSM numarasıyla birçok kez mezuniyet belgesini sorguladığı da ispatlandı.

KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜN SPONSORU DA LİSTEDE

Kendi adını taşıyan bir inşaat şirketi olan Emre Gökdemir’in de Ege Üniversitesi’nden imza yetkisi olan bir kişinin bilgisi dışındaki imzasıyla mezuniyet diploması aldığı tespit edildi.

Emre Gökdemir’in cep telefonundan sık sık mezuniyet belgesi sorguladığı da iddianamede yer alan detaylardan biri!

Emre Gökdemir için Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Işıl Gerekul Kırova ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Hizmetleri Şube Müdürü Adem Akış isimli şahıslar adına çıkartılan sahte elektronik imzalar kullanılmak suretiyle şüpheli adına Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans programından yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturularak YÖK sistemlerine eklendiği tespit edildi.

Yine Emre Gökdemir isimli şahsın da herhangi bir mezuniyet ya da öğrenci kaydının olmadığı tespit edildi. Şüphelinin GSM numarasına ait mobil internet ve sabit hattındaki internetten pek çok kez mezuniyet belgesi sorgulaması yaptığı ispatlandı.

Emre Gökdemir ayrıca Keçirengücü’nün de isim sponsoru…

SAHTE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI...

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hicran Burcu Aydın’ın adına çıkarılan sahte elektronik imza kullanılarak Mehmet Baykara adına İnşaat Mühendisliği diploması alındı.

Savcılığın YÖK’ten dosyayı istemesinin ardından Mehmet Baykara isimli şahsın da herhangi bir mezuniyet ya da öğrenci kaydının olmadığı tespit edildi.