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Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 7500 TL kredi imkanı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sadece sosyal olarak değil, ekonomik olarak da büyük zararlar verdi. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla mesleklerine devam edemeyen ya da işleri aksayan pek çok vatandaş yardım için bankalara başvurdu. Hal böyle olunca gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar peş peşe destek paketlerini açıkladı. İşte herkesin merak ettiği bankaların koronavirüs destekleri...

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 7500 TL kredi imkanı...

Genel çerçevede bu destek paketlerinin özeti; kredi ödemelerinde esneklik sağlamak, düşük faizle kredi imkanı sağlayıp kredi kartı limitlerini artırmak şeklindedir. Aynı zamanda bankalar, işletmelerin kullanmış oldukları fonları da yeniden yapılandırma yoluna giderek küçük ya da büyük bir çok şirkete can suyu olmaktadır. Gelin birlikte bankaların koronavirüs salgını kapsamında açıklamış oldukları destek paketlerine göz atalım.

1-ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi adı altında müşterilerine düşük faizli, 36 ay ödemeli ve ilk 6 ayı ödemesiz olarak 3000, 5000, 7500 ve 10000 TL'lik 4 adet kredi imkanı sunuyor. Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak için tıklayabilirsiniz.

Ziraat Bankası; müşterilerinin bireysel kredi, kredi kartı ve KMH borçlarını 3 ay süresince erteleyebileceklerini duyurdu.

2-VAKIFBANK

Vakıfbank'ın sunduğu Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'nde müşteriler, kredilerini kaç ay ödemek istediklerini seçebiliyorlar. Başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Ekonomiye destek paketi kapsamında taksitli, spot ve rötatif kredilerinizi 3 aya kadar öteleyebilirsiniz. Öteleme taleplerinizi Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

3-HALKBANK

Halkbank, Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında hane geliri 5000 TL'nin altında olan vatandaşların gıda, sağlık ve kira ödemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 0.49 faizle kredi imkanı vermektedir. Başvurmak için buraya tıklayınız.

Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında sağlık çalışanları, 0,95 faizle 150 bin TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilmektedirler.

Maaşını Halkbank'tan alan emekliler içinse; 5000 TL'ye kadar olan ihtiyaçları için 0,95 faizle 60 aya varan vadeyle kredi imkanı sağlanmaktadır

4- TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, kamu hastanelerinin ihtiyaçları için 10 milyon TL bağışladığını duyurdu.

Müşteriler, ihtiyaç duymaları halinde faiz veya taksit ödemelerini 30 Haziran'a kadar uzatabilirler

Müşteriler, sağlık ve gıda alışverişleri için kredi kartlarında limit artırımına gidebilecekler.

Sanal olarak yapılacak EFT veya havale işlemlerinden 31 Mayıs'a kadar ücret kesilmeyecek.

5- GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, Milli Dayanışma Kampanyası'na değeri 30 milyon TL olan 200 adet solunum cihazı bağışladığını duyurdu. Ayrıca Garanti BBVA daha önceden devlet üniversitesi hastanelerinde kullanılmak üzere 10 milyon TL'lik bağış yapmıştı.
Müşteriler, hiçbir koşul gerekmeksizin bütün kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini 31 Ağustos'a kadar öteleyebilirler.
Ticari kredilerde ise ödemeleri 6 aya kadar uzatma imkanı ve daha sonraki süreçte firmaların nakit akışına göre yeniden yapılanma fırsatı sunuldu.

6-AKBANK

Bireysel müşteriler, anapara, faiz ya da taksit ödemelerini 31 Temmuz'a kadar, kredi kartı ödemelerini ise Temmuz ayı ekstrelerine öteleme imkanına sahipler.
Akbank, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katıldığını duyurdu. Bu kapsamda sektör fark edilmeksizin salgından etkilenen şirketlere yardım edilecek.
Salgının etkilerinin azaltılması için devlet hastanelerinin kullanımına 10 milyon TL'lik kaynak ayrıldı.

7-DENİZBANK

Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 65 yaş ve üzerindeki emeklilerin maaşlarını evlerinde ödeme kolaylığı sunuyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı olan KOBİ'lere özel 2020 yılında faiz ödemesi olmadan kredi imkanı veriyor. 2021 yılında ise 12 eşit taksitle yüzde 7.5 yıllık faiz oranıyla kredi fırsatı sağlıyor.

Denizbank bireysel müşterileri, kredi kartı ve ana kart ödemelerini 3 aya kadar öteleme fırsatına sahipler.

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs salgın, banka, destek,

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