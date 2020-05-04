Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 7500 TL kredi imkanı...

Genel çerçevede bu destek paketlerinin özeti; kredi ödemelerinde esneklik sağlamak, düşük faizle kredi imkanı sağlayıp kredi kartı limitlerini artırmak şeklindedir. Aynı zamanda bankalar, işletmelerin kullanmış oldukları fonları da yeniden yapılandırma yoluna giderek küçük ya da büyük bir çok şirkete can suyu olmaktadır. Gelin birlikte bankaların koronavirüs salgını kapsamında açıklamış oldukları destek paketlerine göz atalım.

1-ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi adı altında müşterilerine düşük faizli, 36 ay ödemeli ve ilk 6 ayı ödemesiz olarak 3000, 5000, 7500 ve 10000 TL'lik 4 adet kredi imkanı sunuyor. Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak için tıklayabilirsiniz.

Ziraat Bankası; müşterilerinin bireysel kredi, kredi kartı ve KMH borçlarını 3 ay süresince erteleyebileceklerini duyurdu.

2-VAKIFBANK

Vakıfbank'ın sunduğu Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'nde müşteriler, kredilerini kaç ay ödemek istediklerini seçebiliyorlar. Başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekonomiye destek paketi kapsamında taksitli, spot ve rötatif kredilerinizi 3 aya kadar öteleyebilirsiniz. Öteleme taleplerinizi Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.