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Satılmış Büyükcanayakın kimdir? İmamoğlu 'heybedeki büyük turp' diye açıkladı... Satılmış Büyükcanayakın'ın diğer raporları

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2025 10:54
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Satılmış Büyükcanayakın'ın kim olduğu merak edildi? Türkiye bugün yeni bir ismi daha duydu. İsmi duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Heybedeki Büyük Turp ismini verdiği toplantıda açıklama yapan İmamoğlu o ismin Satılmış Büyükcanayakın olduğunu duyurdu. Herkes Satılmış Büyükcanayakın'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Satılmış Büyükcanayakın kimdir? İmamoğlu 'heybedeki büyük turp' diye açıkladı... Satılmış Büyükcanayakın'ın diğer raporları

Satılmış Büyükcanayakın ismi internette araştırmaya başlandı. Bilirkişi olduğu bilinen Satılmış Büyükcanayakın'ın merak edilme sebebi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları oldu. Son günlerde siyaset arenasında sıkça telaffuz edilen 'heybedeki turp' tanımını İmamoğlu, Satılmış Büyükcanayakın olarak açıkladı.

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SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN KİMDİR?

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından herkes bilirkişi görevini yapan Satılmış Büyükcanayakın'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. İmamoğlu Satılmış Büyükcanayakın için 'heybedeki büyük turp' ifadesini kullandı. İmamoğlu ayrıca Satılmış Büyükcanayakın için, "Satılmış bey kim, anlatalım. Kendisi emekli bir vatandaş. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından. Görevi ayniyat saymanı. Sonra bilirkişiliğe başlamış. Daha sonra Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy davalarında da bilirkişilik yapıyor. Çerkezköy bir kısım arkadaşların dikkatini çekmiş. 2014-2016 yılları arasında şu anda çok ünlü bir yargı mensubu Çerkezköy'de de hakimmiş. İnsan acaba karşılaşmışlar mıdır yoksa sadece tesadüf mü diye düşünmeden edemiyor." ifadelerini kullandı.

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SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN'IN BİLİRKİŞİ RAPORLARI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından emekli olan Satılmış Büyükcanayakın'ın Tekirdağ Çerkezköy'deki Kapaklı Belediyesi'deki 2010 yılındaki operasyonun bilirkişisi olduğu ortaya çıktı. Satılmış Büyükcanayakın ayrıca İstanbul Esenyurt ve Beşiktaş Belediyelerine düzenlenen operasyonda da bilirkişi görevini üstlendi. Öte yandan Suudi milyarder Mohammed Almeniya, İstanbul'daki onlarca gayrimenkulünü kiraya veren kişilerce dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olduğu davada da bilirkişilik görevini Satılmış Büyükcanayakın'ın görev aldığı belirlendi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Bilirkişi rapor Satılmış Büyükcanayakın
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