Şenpiliç'in yıllık cirosu 19 milyar ama kesilen ceza... Bunun bedeli 5 yıl hapis! Paketli ürünlere aman dikkat: Maliyeti düşürmek için...

Paketli tavuk ürünleri ve tavuk dönercilerde yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Tavuk dönercilerden zehirlenenlerin yanı sıra Şenpiliç markasının 'anne köftesi' ürününde "Listeria monocytogenes” bakterisinin tespit edilmesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Bakterin tespit edilmesinin nedeni olarak üretim tesislerin hijyen koşullarına uygun olmamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

210 BİN LİRA PARA CEZASI

Aynı zamanda yıllık cirosu 19 milyar lira olan Şenpiliç'e 210 bin liralık para cezasının kesilmesi ise tepkilere neden oldu. Tüketici dernekleri ve sosyal medya kullanıcıları cezaların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

ÜRETİM TESİSLERİ ESKİ!

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Gıda Mühendisi Irmak Özden, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını ifade ederek, bu bakterinin tespit edilmesinin üretim alanının temiz olmadığına işaret ettiğini belirtti. Özden, büyük üretim tesislerindeki makine parkularının çok eski olduğunun altını çizerek, "Bu da bakterilerin kolayca üremesine zemin hazırlıyor" şeklinde konuştu.

MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN...

Paketli nugget, köfte gibi ürünlerde maliyeti düşürmek içimn sakatat, tavuk derisi öğütülmüş kemik ve doku artıklarının da kullanıldığını söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Bu katkı maddeleri ve düşük kaliteli içerikler, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için yeterli protein ve mineral kaynağı sağlamaz. Ayrıca üretim sırasında hijyen şartlarına dikkat edilmezse, bu tarz ürünler bakteriyel bulaşmalara da açık hâle gelir”

Özden, paketin üzerinde 'mekanik ayrıştırılmış et' ibaresinin olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI!

Avrupa'da böyle bir durumun yaşanması durumunda ise firmaların cirolarının yüzde 10’u kadar para cezası verilirken, ürünler toplatılıyor ve firma yöneticilerine 1 ve 5 yıl arasında hapis cezası uygulanabiliyor.