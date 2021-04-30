Seyahat izin belgesi alma ekranı | Seyahat izin belgesi nereden alınır? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde, şehirlerarası seyahatin 17 Mayıs’a kadar izin belgesi ile yapılacağı açıklandı. Alınan kararlardan sonra ise birçok vatandaş hem geçerli sayılacak olan nedenleri, hem de seyahat izin belgesini nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden alınabiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunulabilir. Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattı üzerinden ya da e-Devlet üzerinden alınabilmektedir. e-Devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için izlenmesi gereken ilk adım, T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak.

Ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan 'e-Başvuru' kısmına tıklanıyor. Seçenekler arasından 'Seyahat İzin İşlemleri' seçilerek form doldurulması gerekiyor. Daha sonra kısa bir süre içerisinde başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığı SMS ile kişiye bildiriliyor.

Şehirlerarası seyahat etmek isteyen vatandaşların 17 Mayıs’a kadar bu belgeye sahip olmaları gerekiyor. Bu seyahat izin belgesine sahip olmayan kişiler, şehirlerarası yolculuk yapamıyor.