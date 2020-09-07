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SGK aşıları karşılıyor mu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2020 09:16 | Son Güncelleme

Grip, nezle ve covid-19 hastalığının ateş, halsizlik, boğazda yanma gibi semptomlarının birbirine benzer olması aşılara olan talebi artırdı. Koronavirüs salgınının hız kesmediği günlerde uzmanlar da grip ve zatürre aşısı yaptırmanın önemine dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise SGK’dan yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki SGK bu aşıları karşılıyor mu? Aşılar nerede yapılıyor? İşte tüm detaylar…

Aşı olmak isteyenlere önemli haber! SGK kimlerin aşı ücretini karşılıyor?

SGK yeni doğan döneminden itibaren çocuklara yapılması gereken bütün aşıları karşılıyor. Yetişkinlerde ise gerekli görüldüğü takdirde tüm aşılar devlet tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Bu aşılar arasında bulunan grip ve zatürre aşıları kronik hastalığı bulunanlara, hamilelere ve 65 yaş üzerine ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Fakat bu kişilerin dışında, özellikle orta yaşlı vatandaşlar arasında da grip ve zatürre aşılarına olan talep artmaya başladı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE AŞILAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Koronavirüs için aşı çalışmaları tüm dünyada bütün hızıyla devam ederken, aşı piyasaya çıkana kadar bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemli. Grip ve zatürre aşısının koronavirüse karşı koruma sağlamadığı biliniyor. Fakat bulaşıcılığı yüksek olan koronavirüs salgınına bir de influenza ve çeşitli akciğer enfeksiyonlarının eklenmemesi için uzmanlar aşılanmanın gerekli olduğunu savunuyor.

Pnömoni ya da influenza virüs ve bakterilerine maruz kalınması bağışıklık sistemini zayıf düşürüyor. Bu durum ise vücudu diğer enfeksiyonlara karşı daha savunmasız bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanacağından endişe eden vatandaşlar ise bu aşılara olan talebini artırıyor.

ÜCRETSİZ AŞI İÇİN SAĞLIK RAPORU ŞARTI VAR MI?

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sağlık raporu olmaksızın ücretsiz grip ve zatürre aşısı yaptırabiliyor. Fakat risk grubunda bulunan hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerden sağlık raporu talep ediliyor. Sağlık raporunu hastaneye sunan kişilerin aşı bedeli SGK tarafından karşılanıyor. Bu aşılar her yıl grip dönemlerinde (Eylül - Şubat ayları arası) yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanıyor. Aşılamaya uygun olan vatandaşların aile hekimlerinden randevu almaları ve raporlarını göstermeleri yeterli oluyor.

GRİP VE ZATÜRRE AŞISININ FİYATLARI NE KADAR?

SGK’nın aşı bedelini karşılamadığı vatandaşlar grip ve zatürre aşısının fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene grip aşısı 72 TL, beş yıllık koruma sağlayan zatürre aşısı 68.86 TL, ömür boyu koruma sağlayan zatürre aşısı ise 344.17 TL’den satışa sunulmuştu. 2020 yılı için henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Grip ve zatürre aşılarının eczanelere dağıtımı gerçekleşmediği halde yoğun talep nedeniyle eczaneler randevu ve sipariş alımına başladı. Aşı bulamamaktan endişe eden vatandaşlara müjdeli haber Sağlık Bakanlığından geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıla oranla bu sene 3 ya da 4 kat daha fazla aşı tedarik edileceğini açıkladı.

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