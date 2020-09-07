SGK aşıları karşılıyor mu

Aşı olmak isteyenlere önemli haber! SGK kimlerin aşı ücretini karşılıyor?

SGK yeni doğan döneminden itibaren çocuklara yapılması gereken bütün aşıları karşılıyor. Yetişkinlerde ise gerekli görüldüğü takdirde tüm aşılar devlet tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Bu aşılar arasında bulunan grip ve zatürre aşıları kronik hastalığı bulunanlara, hamilelere ve 65 yaş üzerine ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Fakat bu kişilerin dışında, özellikle orta yaşlı vatandaşlar arasında da grip ve zatürre aşılarına olan talep artmaya başladı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE AŞILAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Koronavirüs için aşı çalışmaları tüm dünyada bütün hızıyla devam ederken, aşı piyasaya çıkana kadar bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemli. Grip ve zatürre aşısının koronavirüse karşı koruma sağlamadığı biliniyor. Fakat bulaşıcılığı yüksek olan koronavirüs salgınına bir de influenza ve çeşitli akciğer enfeksiyonlarının eklenmemesi için uzmanlar aşılanmanın gerekli olduğunu savunuyor.

Pnömoni ya da influenza virüs ve bakterilerine maruz kalınması bağışıklık sistemini zayıf düşürüyor. Bu durum ise vücudu diğer enfeksiyonlara karşı daha savunmasız bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanacağından endişe eden vatandaşlar ise bu aşılara olan talebini artırıyor.