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SİGARA FİYATLARI 1 HAZİRAN 2022! Sigaraya zam geldi mi? Fiyatlar ne kadar oldu? İşte 1 Haziran Çarşamba güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

01.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında son durum sıklıkla basında yer alan zam haberleri sebebiyle 1 Haziran 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilişkin güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 3Sigaraya zam geldi mi? Fiyatlar ne kadar oldu? İşte 1 Haziran Çarşamba güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI 1 HAZİRAN 2022! Sigaraya zam geldi mi? Fiyatlar ne kadar oldu? İşte 1 Haziran Çarşamba güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

Sigara fiyatları ve tütün mamüllerine yeni bir zam gelip gelmediği alkol fiyatlarına ilişkin dün yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından 1 Haziran 2022 Çarşamba günü de merak edildi. 2022 yılında tütün mamüllerine toplamda 3 kez zam uygulaması gerçekleşmişti. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermişti. Peki 1 Haziran sigaraya zam geldi mi? Fiyatlar ne kadar oldu? Biz de sizler için onuya ilişkin güncel bilgilere haberimizde yer verdik...

1 HAZİRAN SİGARAYA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "1 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

SİGARA ZAMMI SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sigara içmeden akciğer kanseri olursunuz inşallah
korona ilacı olan sigaramizada zam zamzam ????????????????????????

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