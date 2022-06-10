SİGARA FİYATLARI GÜNCEL 10 HAZİRAN 2022! Sigaraya zam mı geldi, fiyatlar ne kadar oldu? İşte 10 Haziran Cuma güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

Sigara fiyatları ile alkollü içecek fiyatları ÖTV oranının artırılması ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından haftanın beşinci gününde de merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş ÖTV zammı sonrası internette; Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 10 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 10 Haziran 2022 Cuma zamlı güncel sigara fiyatları haberimizde...

10 HAZİRAN 2022 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "10 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

