SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? 5 Mayıs yeni sigara fiyatları ne oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

Sigaraya ne kadar zam geldi? sorusunun yanıtı, Twitter dahil olmak üzere sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü tütün ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Sigaraya zam geldi mi? 5 Mayıs yeni sigara fiyatları ne oldu? Hangi sigaralara zam geldi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı.
Sigara fiyatları zammı, Twitter'daki iddialarla gündemdeki yerini aldı.
2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı.
Yeni fiyat listesine göre; toplamda 2 TL zam görülüyor.
Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.
23,50 TL olan sigara 25,50 TL
22 TL olan sigara 24 TL
23 TL olan sigara 25 TL
24 TL olan sigara 26 TL
25 TL olan sigara 27 TL
25,50 TL olan sigara 27,50 TL
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