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SİGARAYA ÖTV ZAMMI GELDİ 27 MAYIS 2022! 27 Mayıs sigaraya ne kadar zam geldi? ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste! 27 Mayıs 2022 Cuma

27.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya ÖTV zammı gelmesinin ardından vatandaşlar konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. 27 Mayıs 2022 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası tütün mamülleri ile alkole gelen ÖTV zammı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları merak konusu oldu. Peki 27 Mayıs sigaraya ne kadar zam geldi? İşte ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ÖTV ZAMMI GELDİ 27 MAYIS 2022! 27 Mayıs sigaraya ne kadar zam geldi? ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste! 27 Mayıs 2022 Cuma

27 Mayıs 2022 Cuma günü güncel sigara fiyatları ve ÖTV'nin sigara fiyatlarına nasıl yansıdığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntılarına haberimizde yer verdik. Yapılan zam uygulamalarıyla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişikliğe uğramıştı. Peki 27 Mayıs sigaraya ne kadar zam geldi? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sonrası güncel fiyatlar ve ayrıntılar haberimizde...

27 MAYIS SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara ve alkollü içeceklerde özel tüketim vergisi oranı artırıldı.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi.

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL oldu.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş oldu.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NE KADAR ARTTI?

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında artış yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 lira artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 lira oldu.

Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 lira arttı.

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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

ÖTV HANGİ MALLARDA VAR?

Ötv hangi ürünlerde var konusu da oldukça merak edilen bir konudur. ÖTV uygulanan ürünler 4760 Sayılı Özel Tüketim Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. İlgili maddelere göre, Özel Tüketim Vergisi kapsamında sayılan mal veya ürünler şöyledir;

Lüks taşıtlar
Akaryakıt ve yağ türevli ürünler
Alkol-tütün-kürk vb.
Beyaz eşya

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