Son dakika: Sigaraya zam geldi! 4 ayda 8 lira zam geldi, güncel 5 Mayıs sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu haber sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Haber bu sabah sosyal medyada da gündem konusu oldu. 2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı.

Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.



