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Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz sigara 40 TL mi olacak? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 17 Mayıs 2022 güncel fiyat listesi!

17.05.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtı alkol ve tütün mamüllerine ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası merak edildi. ÖTV tutarının yasa gereği her 6 ayda bir ÜFE kadar artırıldığı biliniyor. Benzin ve alkol zammı sonrası vatandaşlar; Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz sigara 40 TL mi olacak? Sigaraya ne zaman zam gelecek? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte 17 Mayıs 2022 güncel fiyat listesi!...

Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz sigara 40 TL mi olacak? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 17 Mayıs 2022 güncel fiyat listesi!

Sigaraya zam geldi mi? Sosyal medyadaki iddialar ile basında yer alan haberlerin ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 17 Mayıs 2022 Salı günü vatandaşlar sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası, Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz sigara 40 TL mi olacak? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 17 Mayıs 2022 güncel fiyat listesi! Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya zam geleceği ön görülüyor. Altı aylık enflasyon rakamlarına göre ÖTV fiyatı tekrar belirlenen alkol ve sigaraya gelmesi beklenen zam merak konusu oldu.

Buna göre, Temmuz ayında biraya 12, şaraba 23 ve rakı, viski gibi yüksek alkollü içkilere 100 liraya kadar zam gelebilir. Bu rakamların üzerine şirketlerin de enflasyon farkını ekleyerek fiyatları daha da artıracağı belirtiliyor.

EN UCUZ SİGARA SİGARA 40 TL Mİ OLACAK?

Ekonomistler yılın ilk dört ayında enflasyon farkının şimdiden yüzde 40’a yaklaştığını, bu rakamın 6 ay sonunda yüzde 60’ı aşacağını ifade ediyor. Yapılan açıklamaya göre; bu durum alkol ve sigara fiyatlarına yeni bir zam geleceği anlamına geliyor.

SİGARAYA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Ocak ayından bu zamana dek 6 TL zam yapılan sigara fiyatları 2 lira daha artmıştı. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla sigaraya yeniden zam gündeme gelecek

27 liralık sigaranın 43.2 TL'ye çıkacağı düşünülüyor.

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

23,50 TL olan sigara 25,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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