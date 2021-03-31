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Sigaraya zam geldi mi? İşte yeni sigara fiyatları listesi 2020

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 23:56 | Son Güncelleme

Güncel sigara fiyatları tam liste sosyal medyada yayılan Nisan 2021 sigara fiyat listesinin ardından araştırılmaya başladı. İnternet üzerinde yayılan zam haberlerinin ardından vatandaşlar marka marka sigara fiyatlarını merak ediyor. Peki, Nisan 2021 güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, tam liste sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? İşte yeni sigara fiyatları listesi 2020

Yeni sigara fiyat listesi 2020 gündemde en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Sosyal medyada çok konuşulan zam haberleri hızla yayılmaya devam ediyor. Öte yandan sigara kullanan kişiler firmalardan gelecek açıklama hakkında bilgi sahibi olmak için marka marka sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel sigara fiyatları tam liste 2021

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2021

Büyük bir hızla yayılan sigara zammı konusunda araştırmalar sürüyor. Sigara firmaları tarafından zamlı sigara fiyat listesi hakkında henüz kesin bir açıklamaya yer verilmezken güncel fiyat listesi şu şekilde:

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Ekran Resmi 2021-03-31 22.38.27

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Maltepe: 14 TL

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Ekran Resmi 2021-03-31 23.35.25

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL


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