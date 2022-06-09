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Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 9 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 Haziran sigara fiyatları 2022 güncel liste!

09.06.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam haberleri ve sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ÖTV zammının ardından 9 Haziran 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya artırıldığı belirtilmişti. Peki Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 9 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 Haziran sigara fiyatları 2022 güncel liste...

Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 9 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 Haziran sigara fiyatları 2022 güncel liste!

Sigara fiyatları ile alkollü içeçek fiyatları ÖTV oranı artırılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından haftanın dördüncü gününde de merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş ÖTV zammı sonrası internette; Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 9 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 9 Haziran 2022 Perşembe güncel sigara fiyatları haberimizde...

9 HAZİRAN 2022 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "9 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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