Sigaraya zam geldi mi? ÖTV düzenlemesi sonrası sigara fiyatları değişti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yeni ÖTV güncellemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçti. Buna göre kolalı içeceklerde ÖTV miktarı yüzde 25’ten yüzde 35’e, purolarda yüzde 40’tan yüzde 80’e çıkartıldı. Puro’ya ÖTV zammı gelince varandaş sigaraya zam geldi mi diye de merak etti.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Bu ÖTV güncellemesi ile sigaraya zam gelmedi. ÖTV zammı sadece puro sınıfındaki tütün mamullerini kapsamaktadır. Peki sigaraya zam gelir mi? Geçtiğimiz yıl sigaralara 3 ile 4 lira civarında zam yapılmıştı. Bu sene de zam olup olmayacağı henüz belli değil.

SİGARA FİYATLARI

Mart 2020 itibari ile güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI:

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris:

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,50 TL

L&M Mode: 14 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 12 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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