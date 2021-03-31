Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan sigara fiyatları | İşte zamlı sigara fiyatları

Yeni sigara fiyatları, vatandaşlar araştırılıyor. Sigaraya gelen zam haberinin ardından sigara kullanıcı zamlı sigara fiyatları Nisan 2021 hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, yeni fiyat listesine göre güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi markaya ne kadar zam geldi? İşte, Nisan 2021 güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ 2021?

Sosyal medyada sigaraya zam geldi haberleri hızla yayılıyor. Ancak, sigara firmaları tarafından bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Güncel sigara fiyat listesi ise şöyle:

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL



