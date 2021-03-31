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Sigaraya zam mı geldi? 2021 güncel sigara fiyatları hangi marka kaç TL oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 23:36 | Son Güncelleme

Güncel sigara fiyatları sigara kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İnternet üzerinde yayılan sigara zammı haberlerinin ardından Nisan 2021'de hangi sigara markasına ne kadar zam geldiği merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda sigara fiyatları ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Peki, 2021'de sigaralara ne kadar zam geldi? İşte, yeni sigara fiyatları...

Sigaraya zam mı geldi? 2021 güncel sigara fiyatları hangi marka kaç TL oldu?

Sigara kullananlar, zam haberlerinin doğru olup olmadığını merak ediyor. Vergi zammından etkilenen sigaraların güncel fiyatları araştırılmaya başlandı. Gözler sigara firmalarından gelecek açıklamaya çevrilirken en çok merak edilen konulardan biri de hangi sigara markasının ne kadar olduğu. Peki, 2021'de sigaralara ne kadar zam geldi? İşte, yeni sigara fiyatları hakkında detaylar...

MARLBORO, KENT, PARLIAMENT NE KADAR OLDU 2021?

Sigaraya zam geldiği yönündeki haberlerin yayılması ile pek çok kişi firmalardan gelecek olan resmi açıklamayı beklemeye başladı. Ancak, sigara firmalarından henüz zamlı fiyatlar konusunda resmi bir açıklamaya yer verilmedi.

Sigaraların güncel fiyatları şöyle:

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Ekran Resmi 2021-03-31 23.35.25

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Ekran Resmi 2021-03-31 23.35.11

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

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