FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigortası olmayanlar hastanelere gidebiliyor mu

Sigortası olmayanlar hastanelere gidebiliyor mu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Çalışmadığı için sigortası olmayan, ailesi ya da eşi üzerinden de bir sigorta kaydı olmayan ya da düzenli olarak sigorta primi ödemesi yapılmadığı için devlete Genel Sağlık Sigortası primi borcu olan kişiler de devlet hastanelerinde tedavi görebiliyor. Sizin için sigortasız vatandaşların tedavi görebilme şartlarını araştırdık.

Sigortanız olmasa da sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz! İşte şartlar...

Sigortası olmayan ya da Genel Sağlık Sigortası primini düzenli olarak ödemeyen kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı salgın günlerinde özellikle merak edilmeye başlandı. Çalışmadığı için sigortası olmayan, eşi ve ailesi üzerinden sigorta kaydı bulunmayan ya da herkesi kapsayan Genel Sağlık Sigortası primlerini de ödemeyen kişiler de tedavi görebiliyor. Devlet hastanelerinde gerçekleşen tedaviler için belirli bir muayene ücreti ödenmesi gerekiyor. Sizin için Genel Sağlık Sigortası ve sigortasız muayene ücretleri ile ilgili detayları araştırdık.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

2012'den önce sigortalılar sadece mensubu olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyordu. Bu yüzden özellikle işsiz vatandaşlar için sağlık hizmetlerine eşit şekilde ulaşmak oldukça zordu. Kısacası, Türkiye'de sosyal güvencesi olmadığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamayan pek çok vatandaş bulunuyordu ve adil olmayan bir sağlık sistemi vardı.

Bu soruna çözüm olarak ortaya atılan ve kabul edilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) toplumun tüm kesimlerinin -ekonomik gücüne bakılmadan- adil bir biçimde sağlık sisteminden yararlanması için tasarlandı.

GSS ile tüm vatandaşların ekonomik gücüne ve tedavi görmek isteyip istemediğine bakılmaksızın, sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde ulaşması sağlandı. Bu bağlamda,

  • Banka sandıkları mensupları

  • Hükümlü tutuklular

  • Yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olan kişiler hariç herkes GSS kapsamına alındı.

GELİR TESTİ NEDİR?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların GSS primi ödeyip ödemeyeceğini ve prim tutarını hesaplamak için bir test yapılır. Bu kapsamdaki kişiler GSS'li oldukları tarihten itibaren ikametgahları olan yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerine giderek test yaptırmalıdır. Zaten bu kişiler belirlenip adreslerine gelir testi yaptırmaları için bir tebligat gönderilir. Bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi yaptırmalısınız.

GSS PRİM ÖDEMESİ NE KADAR?

Geliriniz brüt asgari ücretin üçte birinin üzerindeyse bu tutar asgari ücretin yüzde 3'üne denk geliyor. Yani, 2020 için aylık 88.29 TL ödemelisiniz. Ancak herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa ve GSS primini de düzenli bir biçimde ödemediyseniz sigortası olmayan ve ücretli muayene olması gereken vatandaş konumuna gelirsiniz.

DEVLET HASTANESİ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

  • Paralı hasta muayene ücreti yaklaşık 50 TL'dir.

  • Tahlil ücretleri ayrıca tahsil edilir.

  • Hastaneye acilden giriş yapanlardan bu ücretler alınmaz.

Ücretleri muayeneden önce vezneye ödemelisiniz.

  • Alo 182 veya MHRS aracılığıyla randevu alabilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Annelere toplamda 1.000 TL'ye varan destek!Annelere toplamda 1.000 TL'ye varan destek!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’
‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’
Dolar düşüşe geçti!
Dolar düşüşe geçti!
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Yabancı analistlerden tahminler!
Yabancı analistlerden tahminler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
TESK Başkanı Palandöken'den araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Ölen kişinin yakınlarına 4 bin TL'ye varan maaş desteği! SGK'dan önemli açıklama...
Ölen kişinin yakınlarına 4 bin TL'ye varan maaş desteği!
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı
Kayıt süresi 1 Eylül'e uzatıldı
Okul servislerinde yeni dönem 3 Eylül'de başlıyor
3 Eylül'de başlıyor! O belge artık zorunlu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.