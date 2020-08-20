Sigortası olmayanlar hastanelere gidebiliyor mu

2012'den önce sigortalılar sadece mensubu olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyordu. Bu yüzden özellikle işsiz vatandaşlar için sağlık hizmetlerine eşit şekilde ulaşmak oldukça zordu. Kısacası, Türkiye'de sosyal güvencesi olmadığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamayan pek çok vatandaş bulunuyordu ve adil olmayan bir sağlık sistemi vardı.

Sigortası olmayan ya da Genel Sağlık Sigortası primini düzenli olarak ödemeyen kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı salgın günlerinde özellikle merak edilmeye başlandı. Çalışmadığı için sigortası olmayan, eşi ve ailesi üzerinden sigorta kaydı bulunmayan ya da herkesi kapsayan Genel Sağlık Sigortası primlerini de ödemeyen kişiler de tedavi görebiliyor. Devlet hastanelerinde gerçekleşen tedaviler için belirli bir muayene ücreti ödenmesi gerekiyor. Sizin için Genel Sağlık Sigortası ve sigortasız muayene ücretleri ile ilgili detayları araştırdık.

Bu soruna çözüm olarak ortaya atılan ve kabul edilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) toplumun tüm kesimlerinin -ekonomik gücüne bakılmadan- adil bir biçimde sağlık sisteminden yararlanması için tasarlandı.

GSS ile tüm vatandaşların ekonomik gücüne ve tedavi görmek isteyip istemediğine bakılmaksızın, sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde ulaşması sağlandı. Bu bağlamda,

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Yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olan kişiler hariç herkes GSS kapsamına alındı.

GELİR TESTİ NEDİR?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların GSS primi ödeyip ödemeyeceğini ve prim tutarını hesaplamak için bir test yapılır. Bu kapsamdaki kişiler GSS'li oldukları tarihten itibaren ikametgahları olan yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerine giderek test yaptırmalıdır. Zaten bu kişiler belirlenip adreslerine gelir testi yaptırmaları için bir tebligat gönderilir. Bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi yaptırmalısınız.

GSS PRİM ÖDEMESİ NE KADAR?

Geliriniz brüt asgari ücretin üçte birinin üzerindeyse bu tutar asgari ücretin yüzde 3'üne denk geliyor. Yani, 2020 için aylık 88.29 TL ödemelisiniz. Ancak herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa ve GSS primini de düzenli bir biçimde ödemediyseniz sigortası olmayan ve ücretli muayene olması gereken vatandaş konumuna gelirsiniz.

DEVLET HASTANESİ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Paralı hasta muayene ücreti yaklaşık 50 TL'dir.

Tahlil ücretleri ayrıca tahsil edilir.

Hastaneye acilden giriş yapanlardan bu ücretler alınmaz.

Ücretleri muayeneden önce vezneye ödemelisiniz.

Alo 182 veya MHRS aracılığıyla randevu alabilirsiniz.

