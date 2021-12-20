FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: 2022 emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam yolda

Son dakika: 2022 emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam yolda

20.12.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın ardından emekli maaşı için zam beklentisi de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de emekli maaş zamlarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını belirterek, memurları da enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Son dakika: 2022 emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam yolda

Son Dakika: Emekli zammıyla ilgili beklentiler yükseldi. Kulislerde 2022 maaş zammının yıllık yüzde 40'larda olması beklentisi oluştu. Asgari ücretin yüzde 50'lik artışla 4 bin 253 TL'ye yükselmesi sonrası emeklilerin gözü yapılacak zam oranına çevrildi. Konuyla ilgili son dakika haberleri takip edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Emekli maaş zamlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin detayları paylaştı. Emekli zammının kademeli olarak ele alınacağını belirten Bilgin, memurlara da enflasyonun üzeriden bir sosyal transfer gerçekleşeceğini açıkladı.

BAKAN BİLGİN'DEN AGİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada asgari ücret, emekli ve memura zam konularında açıklama yaptı. Asgari ücret konusunda işverenin de elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik, asgari ücret vergi dışı kaldı. Asgari Geçim İndirimi bir çeşit vergi iadesidir. Bu yıl için 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ de var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarıda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir" dedi.

Son-Dakika-Haberi-Emekli-zammı-ne-kadar-olacak-Bakan-Bilgin-detayları-anlattı-Emekli-maaşında-kademeli-zam

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI

Bütün emekli gruplarını içine alan bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Bilgin, "Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Memur sendikalarıyla görüşmeler yaptık, varılan bir mutabakat var. Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayı zamlı emekli maaşında son durum (İşte tahmini 2022 emekli maaşları)2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayı zamlı emekli maaşında son durum (İşte tahmini 2022 emekli maaşları)

3600 MECLİS'E GELİYOR

Ek gösterge düzenlemesinin emeklilikteki hakları güçlendiren bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve emekli zammı açıklaması Bakan Bilgin'den Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve emekli zammı açıklaması

Bilgin, "Emeklilerde, kamuda çalışanlarda, işçilerde tüm çalışmalarımızı yaparken enflasyonu düşünüyoruz. Türkiye'nin en alt gelir gruplarını kapsayan asgari ücret politikasını ve enflasyonu dikkate alan ve sosyal refahı hedefleyen çalışma şeklimiz var" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el araç satanlar dikkat! İkinci el araç satanlar dikkat!
PARTNER Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım" Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım"
MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
EZDİRMYECEĞİZ diyorlar PESTİLİ ÇIKTI MİLLETİN. AYIP AYIP AYIP.UTANIR-SIKILIR VE ALLAHDAN KORKAR İNSAN.
Memurların üzerinden 1. silindir ağır darbe yaparak geçti sonrası ne olur bilmem
Doğru bir adım.Bundan sonrada kademeli artış devam etmelidir.Bu şekilde aradaki farkın açılması önlenmiş olur.

En Çok Okunan Haberler

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Dolar yeni rekorunu kırdı!

Dolar yeni rekorunu kırdı!

EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz"

EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.