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Son Dakika: 2022 kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 aylığı değişti! Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

16.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatında değişiklik oldu. Asgari ücret rakamları bugün yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu bildirdi. Yeni asgari ücretle birlikte birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

Son Dakika: 2022 kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 aylığı değişti! Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Son Dakika Haberi: Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek olan asgari ücretin açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavan rakamları da belli oldu.

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ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

-7 milyon asgari ücretlinin maaşı
-Asgari geçim indirimi (AGİ)
-Askerlik, doğum borçlanması...
-Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
-Kıdem tazminatı
-İhbar tazminatı
-İşsizlik maaşı
-Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşı
-Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar
-Gündelikçiler için ödenecek primler
-Genel sağlık sigortası primi
-Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından ödenen para

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Açıklamada göre, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir." denildi.

2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI

2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.

65 YAŞ AYLIĞI

864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21,56 zam yapılması sonrasında en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3 bin 577 liraya yükselmişti.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.

Ayrıca erkek işçiler askere giderken, kadın işçiler de evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, brüt ücrete ilave olarak işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınıyor. Bordroda görünen brüt ücrete ilave olarak, yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler gibi ödemeler eklenerek “giydirilmiş ücret” bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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