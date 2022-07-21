21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? TCMB'den son dakika açıklaması! 21 Temmuz 2022 Perşembe

21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapıldı. Birçok kişi yapılan açıklama sonrası "TCMB faiz kararı ne oldu?", "2022 Temmuz ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç?" soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankasının 21 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantı öncesi faiz arttırımına gidilmeyeceği öngörülüyordu. Merkez Bankası'nın 14 olan politika faizinin bugünkü toplantı sonunda da sabit bırakacağı düşünülüyordu.

Merkez Bankası faiz kararı 21 Temmuz Perşembe günü Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası açıklandı.

2022 MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası 2022'nin ilk 6 ayında faizi değiştirmemişti.

21 Temmuz 2022 Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası flaş bir açıklamada bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

SON MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA HANGİ KARAR ALINMIŞTI?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan önceki toplantıda ise politika faizi yüzde 14’te sabit tutulmuştu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtilmişti.

