Son dakika: 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? Anlık 22 Ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Dolar ve döviz alım satımları şu an için yapılamasa da Asya piyasalarının açılması ile beraber döviz kurlarında büyük hareketlilikler yaşandı. Birçok yatırımcının ilgiyle takip ettiği piyasalardan 22 ayar altın bilezik gram fiyatları da etkilendi. 22 Ayar altın bileziğin alış ve satış fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı!
22 ayar altın bilezik piyasayı 399 TL seviyesinde kapatmıştı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı anlık olarak 410,94 TL alış ve 440,83 TL satış fiyatına sahip.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 458,89 TL
SATIŞ:459 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 740 TL
SATIŞ:772 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1,476 TL
SATIŞ: 1,539 TL
ZİYNET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 6,521 TL
SATIŞ: 6,634 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2,953 TL
SATIŞ: 3,072 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2,760 TL
SATIŞ:2,831 TL
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