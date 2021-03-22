FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? Anlık 22 Ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Son dakika: 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? Anlık 22 Ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 02:37 | Son Güncelleme

Yurtdışı piyasalarının erken saatte açılmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. Asya piyasalarında yaşanan bu hareketlilik 22 ayar bilezik fiyatlarını da etkiledi. 22 ayar bilezik fiyatları yükselişe geçti ve 22 ayar bileziğin gram anlık alış fiyatının 410,51 TL bandında seyrettiği gözlemlendi.

Son dakika: 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? Anlık 22 Ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Dolar ve döviz alım satımları şu an için yapılamasa da Asya piyasalarının açılması ile beraber döviz kurlarında büyük hareketlilikler yaşandı. Birçok yatırımcının ilgiyle takip ettiği piyasalardan 22 ayar altın bilezik gram fiyatları da etkilendi. 22 Ayar altın bileziğin alış ve satış fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı!

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar altın bilezik piyasayı 399 TL seviyesinde kapatmıştı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı anlık olarak 410,94 TL alış ve 440,83 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 458,89 TL
SATIŞ:459 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 740 TL
SATIŞ:772 TL

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1,476 TL
SATIŞ: 1,539 TL

ZİYNET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 6,521 TL
SATIŞ: 6,634 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2,953 TL
SATIŞ: 3,072 TL

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2,760 TL
SATIŞ:2,831 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
22 Mart anlık çeyrek altın fiyatları ne kadar?22 Mart anlık çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Anadolu Hayat BES iptali nasıl yapılır?Anadolu Hayat BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama
Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı
Son Dakika: Dışişleri'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son Dakika: Dışişleri'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Altın fiyatları
Altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Ata altın fiyatları! | 22 Mart Ata altın fiyatları ne kadar? Ata altın fiyatları ne kadar oldu?
22 Mart Ata altın fiyatları ne kadar?
Son dakika Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 22 Mart anlık Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
22 Mart anlık Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Anlık Ethereum ve Bitcoin ne kadar? 22 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?
22 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?
Anlık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 22 Mart gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?
Son dakika: Çeyrek altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Mart anlık çeyrek altın fiyatları ne kadar?
22 Mart anlık çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Anlık gram altın fiyatları | 22 Mart gram altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?
22 Mart gram altın ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.