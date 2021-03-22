Son dakika: 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? Anlık 22 Ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Dolar ve döviz alım satımları şu an için yapılamasa da Asya piyasalarının açılması ile beraber döviz kurlarında büyük hareketlilikler yaşandı. Birçok yatırımcının ilgiyle takip ettiği piyasalardan 22 ayar altın bilezik gram fiyatları da etkilendi. 22 Ayar altın bileziğin alış ve satış fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı!

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar altın bilezik piyasayı 399 TL seviyesinde kapatmıştı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı anlık olarak 410,94 TL alış ve 440,83 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 458,89 TL

SATIŞ:459 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 740 TL

SATIŞ:772 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1,476 TL

SATIŞ: 1,539 TL

ZİYNET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6,521 TL

SATIŞ: 6,634 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2,953 TL

SATIŞ: 3,072 TL

ATA ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2,760 TL

SATIŞ:2,831 TL



